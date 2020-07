WHO ghi nhận ngày tăng ca nCoV kỷ lục

WHO ngày 10/7 ghi nhận 228.102 ca nhiễm nCoV mới toàn cầu trong 24 giờ, cao nhất kể từ khi dịch xuất hiện.

WHO thông báo con số kỷ lục trong báo cáo hàng ngày được đăng trên trang web hôm 10/7. Đây là lần thứ năm trong tháng này số ca nhiễm hàng ngày toàn cầu vượt 200.000. Ngày tăng ca nhiễm kỷ lục do WHO ghi nhận trước đó là 4/7, với 212.326 ca. Ca tử vong ổn định ở mức tăng 5.000 ca một ngày.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp báo ở Thụy Sĩ ngày 3/7. Ảnh: AFP.

Mỹ là nước tăng ca nhiễm nhiều nhất. Hôm 10/7, số ca nhiễm trong một ngày lần đầu tiên vượt 60.000, khi dịch bệnh tiếp tục lan rộng ở Florida, Texas, Arizona và các nơi khác. Các quốc gia khác cũng ghi nhận dịch tăng nhiệt là Brazil, Mexico, Ấn Độ và Nam Phi.

"Có rất nhiều việc phải làm, từ các quốc gia ghi nhận mức tăng ca nhiễm theo cấp số nhân cho đến những nơi đang nới lỏng các hạn chế và giờ đây chứng kiến ca nhiễm tăng trở lại", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo ở Thụy Sĩ ngày 10/7.

Ông thúc giục các nước tiếp tục có biện pháp mạnh tay để chống dịch. "Chỉ những hành động quyết liệt kết hợp với đoàn kết trong nước và toàn cầu mới có thể xoay chuyển được đại dịch này", ông Tedros nói.

Theo thống kê của trang cập nhật theo thời gian thực Worldometers, thế giới ghi nhận gần 233.000 ca nhiễm và hơn 5.300 ca tử vong trong 24 giờ qua. Toàn cầu báo cáo tổng cộng hơn 12,6 triệu ca nhiễm, gần 562.000 ca tử vong và hơn 7,3 triệu người bình phục.

Phương Vũ (Theo Reuters/NYTimes)