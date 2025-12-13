WHO công bố hướng dẫn mới về vaccine thủy đậu

WHO xác nhận chủng MAV/06 tương đương Oka, mở rộng nguồn cung vaccine thủy đậu và khuyến nghị lịch tiêm hai liều nhằm duy trì miễn dịch bền vững.

Ngày 21/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố bản hướng dẫn (WHO Position Paper) cập nhật về vaccine thủy đậu, thay thế phiên bản ban hành năm 2014. Tài liệu mới tổng hợp các bằng chứng khoa học gần đây, dữ liệu hiệu quả vaccine và kinh nghiệm triển khai tại nhiều quốc gia, từ đó đưa ra các khuyến nghị điều chỉnh phù hợp bối cảnh hiện nay.

Một trong những cập nhật quan trọng là xác nhận chủng MAV/06 tương đương chủng Oka - vốn là chủng virus chuẩn trong nhiều loại vaccine thủy đậu hiện hành. WHO đánh giá việc công nhận này giúp mở rộng nguồn cung vaccine cho các nước, đồng thời cho phép chủng MAV/06 được tích hợp vào lịch tiêm chủng đang áp dụng trên toàn cầu.

Trẻ tiêm vaccine tại một trung tâm. Ảnh: Đỗ Đạt

Bản hướng dẫn cũng nhấn mạnh hiệu quả của lịch tiêm hai liều vaccine thủy đậu. Theo WHO, một liều có thể mang lại mức bảo vệ tốt, song hai liều giúp tạo đáp ứng miễn dịch tối ưu và bền vững hơn. Lịch tiêm này đã được nhiều quốc gia áp dụng, trong đó có Anh.

Về chiến lược y tế công cộng, WHO tiếp tục khẳng định tiêm phòng là biện pháp chính để giảm số ca thủy đậu nặng và hạn chế biến chứng, đặc biệt ở trẻ em. Tổ chức này ủng hộ các quốc gia đưa vaccine thủy đậu vào chương trình tiêm chủng mở rộng tại những khu vực mà bệnh vẫn còn là gánh nặng.

Tài liệu mới đồng thời thay thế bản hướng dẫn năm 2014, cập nhật các bằng chứng khoa học mới và kinh nghiệm thực tiễn từ hệ thống y tế nhiều nước, nhằm hỗ trợ các quốc gia xây dựng chính sách tiêm chủng phù hợp và hiệu quả hơn.

Thế Đan