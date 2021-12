WHO cảnh báo nguy cơ 'biến chủng nCoV né vaccine'

WHO cảnh báo các biến chủng mới xuất hiện có thể né tránh hoàn toàn vaccine, trong khi Omicron cùng Delta có nguy cơ tạo ra "sóng thần lây nhiễm".

"Đại dịch này kéo dài có thể tạo ra những biến chủng mới chống lại biện pháp đối phó hiện nay của chúng ta và trở nên né tránh hoàn toàn vaccine hoặc kháng thể ở người từng mắc Covid-19, buộc chúng ta phải điều chỉnh vaccine", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 29/12.

Cảnh báo được Tổng giám đốc WHO đưa ra trong bối cảnh ca Covid-19 tăng kỷ lục ở nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, do biến chủng Omicron gây ra. Làn sóng Omicron diễn ra hơn 21 tháng sau khi WHO lần đầu tuyên bố Covid-19 là đại dịch.

"Loại virus này sẽ tiếp tục phát triển và đe dọa hệ thống y tế nếu chúng ta không cải thiện phản ứng tập thể", Tedros nhấn mạnh. "Tôi thực sự lo Omicron lưu hành cùng lúc với Delta, dẫn đến sóng thần lây nhiễm".

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 20/12. Ảnh: AFP.

Tổng giám đốc WHO tiếp tục kêu gọi các quốc gia hợp tác, cải thiện nguồn cung vaccine toàn cầu và khả năng tiếp cận vaccine cũng như các thiết bị y tế quan trọng khác. Ông cũng chỉ trích "chủ nghĩa dân túy" và "chủ nghĩa dân tộc thiển cận" của một số lãnh đạo, mà ông cho rằng đã "làm suy yếu công bằng và tạo ra điều kiện lý tưởng cho biến chủng mới xuất hiện".

Lãnh đạo WHO lưu ý "trong làn sóng lớn ca bệnh hiện thấy ở châu Âu và nhiều nước trên thế giới, thông tin sai lệch đã dẫn đến tình trạng ngần ngại vaccine, khiến những người không được tiêm phòng đang tử vong một cách không đáng".

"Thông tin sai lệch, thường do một số ít người lan truyền, luôn là hành vi dai dẳng làm suy yếu khoa học và niềm tin vào nỗ lực y tế cứu người", Tedros cho hay.

Theo một số nghiên cứu sơ bộ, các loại vaccine như Pfizer và BioNTech vẫn có hiệu quả ngăn ngừa trở nặng do Omicron, nhưng kém hiệu quả ngăn lây nhiễm biến chủng này. Mũi tiêm tăng cường được cho là làm tăng đáng kể khả năng bảo vệ khỏi triệu chứng do Omicron.

Tedros cũng cảnh báo nếu một chủng nCoV kháng vaccine xuất hiện, các nhà sản xuất sẽ phải điều chỉnh vaccine, "có khả năng dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung mới".

Theo ông, điều quan trọng là các quốc gia phải xây dựng nguồn cung vaccine địa phương trước khi kịch bản tồi tệ này xảy ra. Ông cũng bày tỏ "lạc quan" rằng giai đoạn cấp tính của đại dịch có thể kết thúc trong năm 2022.

Huyền Lê (Theo CNBC)