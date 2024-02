WHO cảnh báo bệnh sởi lây lan ở 40 quốc gia châu Âu

WHO ghi nhận hơn 42.000 ca mắc sởi ở 41 quốc gia châu Âu vào năm 2023, tăng từ 900 ca được báo cáo năm 2022.

So với năm 2022, số người bị sởi ở châu Âu tăng gần 50 lần. Tính đến tháng 12/2023, khu vực đã ghi nhận gần 21.000 ca nhập viện và 5 ca tử vong vì bệnh sởi, tập trung ở trẻ 1-4 tuổi và người trên 20 tuổi.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sởi bùng phát trở lại là do tỷ lệ tiêm chủng giảm sút. Tại châu Âu, hơn 1,8 triệu trẻ sơ sinh bỏ lỡ mũi tiêm phòng sởi kể từ năm 2020 đến năm 2022. Đại dịch Covid-19 khiến nhiều trẻ em không được tiêm chủng vì chuỗi cung ứng gián đoạn, các nguồn lực chuyển hướng sang hỗ trợ ứng phó với Covid-19, lệnh phong tỏa được thực hiện đã hạn chế các đợt tiêm chủng. Thông tin sai lệch về độ an toàn của vaccine khiến phạm vi tiêm chủng toàn cầu suy giảm.

Tại Anh, Cơ quan An ninh Y tế cảnh báo số ca nhiễm tăng chóng mặt. Giới chức kêu gọi các bậc cha mẹ và người giám hộ cho con tiêm chủng đầy đủ những mũi vaccine cơ đầu tiên trong đời và tiêm nhắc lại khi đến thời hạn.

"Cần thực hiện những nỗ lực tiêm chủng khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng lây lan của dịch sở", tiến sĩ Hans Henri P. Kluge, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO, cho biết.

Tỷ lệ tiêm liều đầu tiên trong khu vực giảm từ 96% trong năm 2019 xuống còn 93% năm 2022. Tỷ lệ bao phủ liều thứ hai giảm từ 92% xuống còn 91%. Tổng cộng, hơn 1,8 triệu trẻ sơ sinh được tiêm phòng sởi kể từ năm 2020 đến năm 2022.

Một bé trai được điều trị bệnh sởi. Ảnh: AFP

Sự gia tăng báo động các ca bệnh sởi năm 2023 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định và giải quyết tình trạng bất bình đẳng tiêm chủng giữa các quốc gia, đưa ra chiến lược vaccine phù hợp với từng địa phương.

Các hoạt động tiêm chủng định kỳ tăng cường cũng như các chiến dịch tiêm nhắc lại hiện đã được triển khai ở một số quốc gia trong khu vực. WHO đang phối hợp với các đối tác hỗ trợ những quốc gia đối mặt với đợt dịch nghiêm trọng, nhằm xác định và tiêm chủng cho người dễ mắc bệnh, thực hiện kiểm soát lây nhiễm trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe, nâng cao nhận thức và giải quyết các mối lo ngại của công chúng, tăng cường giám sát dịch bệnh.

WHO nhận định loại bỏ cả bệnh sởi và rubella vẫn là mục tiêu ưu tiên của tất cả quốc gia trong khu vực. Nền tảng để làm điều này vẫn là khả năng miễn dịch dân số cao, thu hẹp khoảng cách miễn dịch trong cộng đồng, theo dõi sự xuất hiện của bệnh và thực hiện hành động y tế công cộng.

Để đạt được tiến bộ trong việc loại trừ bệnh sởi, các quốc gia cần đạt được và duy trì tỷ lệ tiêm chủng bao phủ hai liều vaccine sởi trên 95%. Do đó, đạt được mức độ bao phủ tiêm chủng định kỳ cao và thu hẹp mọi khoảng cách về miễn dịch vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thục Linh (Theo WHO, CBC)