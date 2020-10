WHO báo cáo ngày tăng ca nCoV cao kỷ lục

WHO ghi nhận ngày tăng ca nhiễm nCoV toàn cầu cao kỷ lục hôm 8/10, với 338.779 trường hợp mới chỉ trong 24 giờ.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca tử vong do nCoV trong 24 giờ qua tăng 5.514 người, nâng tổng số lên 1,05 triệu người chết. WHO hôm 2/10 từng báo cáo ngày tăng ca nCoV cao kỷ lục với 330.340 trường hợp. Ngày tăng ca tử vong cao nhất do WHO ghi nhận là 17/4 với 5.514 người chết vì nCoV trong 24 giờ.

Báo cáo của WHO cũng cho thấy châu Âu trong 24 giờ qua tăng 96.996 ca nhiễm mới nCoV, mức tăng cao nhất trong khu vực này từ trước tới nay. Ba vùng dịch lớn nhất thế giới là Mỹ, Ấn Độ và Brazil lần lượt ghi nhận 38.904, 78.524 và 41.906 ca nhiễm mới hôm 8/10.

Các nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm nCoV tại một bệnh viện ở Rome, Italy, ngày 21/4. Ảnh: AFP.

Theo phân tích của Reuters, các ca nhiễm nCoV đang gia tăng ở 54 quốc gia, phần lớn ở châu Âu. Số ca nhiễm mới tại Anh đã tăng kỷ lục với hơn 17.000 trường hợp hôm 8/10.

Các ca nhiễm mới hàng ngày ở Pháp vượt 18.000 người hai ngày liên tiếp trong bối cảnh chính phủ nước này đang nhanh chóng thực hiện biện pháp hạn chế mới để ngăn dịch bùng phát.

Ca nhiễm mới ở Bỉ tăng 7 ngày liên tiếp và Đức cũng báo cáo ca nhiễm hàng ngày cao nhất kể từ tháng 4. Dù Ấn Độ đang tăng ca nCoV hàng ngày cao nhất thế giới, các ca nhiễm mới tại nước này đã giảm 20% so với hồi đỉnh dịch.

Tại Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, các ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng và số bệnh nhân nhiễm nCoV phải nhập viện điều trị cũng đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 9.

Theo thống kê của trang cập nhật theo thời gian thực World Ometers, Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 36,8 triệu người nhiễm và hơn một triệu người chết.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)