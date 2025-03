White Palace Phạm Văn Đồng - điểm đến của các sự kiện quốc tế

TP HCMKhông gian rộng lớn, đa công năng, kiến trúc độc đáo, phục vụ chuyên nghiệp giúp White Palace Phạm Văn Đồng thành điểm đến tiềm năng cho các sự kiện lớn.

Nằm trên khuôn viên rộng 20.000 m2, White Palace Phạm Văn Đồng là một trong những trung tâm tổ chức sự kiện, yến tiệc lớn tại khu vực phía Bắc TP HCM. Nhiều doanh nghiệp chọn nơi đây làm điểm đến cho các sự kiện quan trọng như hội nghị, diễn đàn, lễ kỷ niệm, show diễn thời trang, ra mắt sản phẩm, tiệc tri ân, triển lãm với quy mô hàng nghìn khách mời.

Kiến trúc lấy cảm hứng từ thương cảng sầm uất trắng tinh là điểm độc đáo của trung tâm. Ảnh: White Palace Phạm Văn Đồng

Khuôn viên rộng lớn đáp ứng đa công năng

Công trình có kiến trúc độc đáo, lấy cảm hứng từ thương cảng sầm uất với những cánh buồm trắng vươn cao, biểu trưng khát vọng kết nối, giao thương, khởi đầu cùng hành trình mới. Năm 2021, vượt qua hàng nghìn nhóm thiết kế khác, White Palace Phạm Văn Đồng là đại diện Việt Nam duy nhất được đề cử ở hạng mục "Display: Completed Buildings" (Trình diễn - Công trình đã hoàn thành) tại Liên hoan kiến trúc thế giới (World Architecture Festival), giải thưởng được ví như "Oscar ngành kiến trúc".

Nơi đây còn đáp ứng linh hoạt yêu cầu của nhà tổ chức sự kiện nhờ thế mạnh không gian rộng lớn, đa công năng. Hai đại sảnh Hall A, Hall B có tổng diện tích hơn 3.800 m2, sức chứa lên đến 4.400 khách.

Không gian bên trong mang nét thiết kế sang trọng, hiện đại. Ảnh: White Palace Phạm Văn Đồng

Riêng khu vực tiền sảnh có diện tích hơn 1.200 m2, mở ra không gian thoáng đãng để trưng bày sản phẩm, net-working (kết nối, tìm kiếm cơ hội) hiệu quả. Khu ngoài trời rộng 2.750 m2 với công suất lên đến hàng trăm gian hàng, là địa điểm lý tưởng cho những triển lãm quốc tế, đón tiếp cùng lúc hàng trăm doanh nghiệp, hàng nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Tất cả sảnh tiệc tại White Palace Phạm Văn Đồng đều được trang bị hệ thống module sân khấu linh hoạt cùng trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại. Thang máy vận chuyển xe hơi vào tận sảnh giúp tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức những màn ra mắt sản phẩm ấn tượng.

Chiều cao trần hơn 9,6 m với hệ thống móc treo trần tải trọng lên đến 1,5 tấn mỗi điểm giúp nhà tổ chức thoải mái hiện thực hóa ý tưởng thả trần công phu. Màn hình LED thả trần đáp ứng các màn trình diễn công nghệ cao như hologram, kinetic, 3D mapping... mang đến trải nghiệm mãn nhãn.

Diễn đàn Kinh Tế TP HCM lần thứ 5 với sự góp mặt của hàng nghìn khách mời trong và ngoài nước. Ảnh: White Palace Phạm Văn Đồng

Dấu ấn sự kiện trong và ngoài nước

Từ 2019 đến nay, White Palace Phạm Văn Đồng đã trở thành lựa chọn của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước cho những sự kiện quan trọng, quy mô, giúp nâng tầm vị thế doanh nghiệp.

Các sự kiện kinh tế - chính trị quan trọng như Diễn đàn Kinh tế TP HCM, Diễn đàn Công nghệ - Tech Summit, Vietnam Digital SEO Summit, Vietnam HR Summit... đã diễn ra thành công tại White Palace Phạm Văn Đồng. Nhiều hội nghị tổng kết thường niên của các doanh nghiệp lớn như PNJ, Sacombank, Vietinbank... giúp đánh giá kết quả hoạt động định hướng tương lai

Sự kiện tại Đại sảnh Hall A với hệ thống đèn trần được thiết kế hoành tráng. Ảnh: White Palace Phạm Văn Đồng

Những sự kiện kick-off dự án như lễ ra mắt dự án Astral City, dòng xe Priti 125, All new Santa, dự án The Felix cũng để lại ấn tượng trên thị trường. Các đại tiệc tất niên, tân niên của KMS Việt Nam, Suntory Pepsico, AIA, Bosch, The Rivana... cho thấy mức độ đầu tư quy mô lẫn không gian tổ chức tại White Palace Phạm Văn Đồng.

Ngoài sự kiện doanh nghiệp, White Palace Phạm Văn Đồng còn là sân khấu của những sự kiện giải trí, nghệ thuật đình đám. Từ các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đến các show thời trang như Vietnam Runway Fashion Week, triển lãm cưới Elle Wedding Art Gallery, "Sixdo", "Fly to The Moon"... Bên cạnh đó, nơi đây còn là điểm tổ chức những liveshow âm nhạc như "I'm Diva", ghi dấu những khoảnh khắc thăng hoa trong không gian đậm chất nghệ thuật.

"Với đội ngũ nhân sự sẵn sàng phục vụ, phương châm không ngừng đổi mới để nâng tầm trải nghiệm, White Palace Phạm Văn Đồng kỳ vọng đóng góp nhiều hơn cho ngành sự kiện nói chung, để lại nhiều dấu ấn thành công cho các doanh nghiệp nói riêng", đại diện White Palace cho biết.

Đan Minh