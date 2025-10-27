Whirlpool rót 300 triệu USD mở rộng nhà máy tại Ohio

Tập đoàn Whirlpool (Mỹ) sẽ đầu tư 300 triệu USD để nâng cấp hai cơ sở sản xuất máy giặt và máy sấy tại bang Ohio, nhằm tăng năng lực sản xuất và tạo thêm 600 việc làm mới.

Khoản đầu tư được công bố ngày 17/10, tập trung vào hai nhà máy của Whirlpool tại thành phố Clyde và Marion (bang Ohio). Trong đó, nhà máy Clyde được xem là cơ sở sản xuất máy giặt lớn nhất thế giới, còn nhà máy Marion chuyên sản xuất máy sấy. Whirlpool cho biết dự án sẽ nhận được hỗ trợ tài chính từ cơ quan phát triển kinh tế JobsOhio cùng ưu đãi thuế từ chính quyền bang.

Whirlpool, có trụ sở tại bang Michigan, là doanh nghiệp Mỹ duy nhất trong nhóm các nhà sản xuất lớn vẫn duy trì sản xuất chính trong nước đối với các dòng thiết bị nhà bếp và giặt là. Khoảng 80% sản phẩm Whirlpool bán ra tại Mỹ được sản xuất trong nước, sử dụng linh kiện từ cả nguồn nội địa và quốc tế - gấp ba lần so với mức trung bình của các đối thủ. Ngoài ra, 96% lượng thép dùng trong các thương hiệu của tập đoàn, bao gồm KitchenAid và Maytag, đều được cung ứng tại Mỹ.

"Cam kết kiên định với sản xuất tại Mỹ là nền tảng trong bản sắc của Whirlpool", ông Marc Bitzer, Giám đốc điều hành tập đoàn chia sẻ.

Lãnh đạo Whirlpool cho rằng việc duy trì sản xuất trong nước mang lại lợi thế cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh chính sách thuế và thương mại liên tục thay đổi. "Hệ thống nhà máy đặt tại Mỹ giúp chúng tôi trở thành bên hưởng lợi ròng từ các chính sách thuế quan mới", ông Bitzer nói trong buổi công bố kết quả kinh doanh quý II.

Dù vậy, doanh nghiệp này vẫn đối mặt nhiều thách thức như nhu cầu tiêu dùng suy yếu và thị trường bất động sản trầm lắng ảnh hưởng đến doanh số thiết bị gia dụng. Mùa hè vừa qua, Whirlpool đã cắt giảm 250 nhân sự tại nhà máy ở Iowa (ít hơn so với kế hoạch ban đầu là 650 người) và thêm 25 nhân viên tại văn phòng Michigan trong tháng này.

Khác với Whirlpool, nhiều đối thủ như LG hay Samsung sản xuất phần lớn thiết bị cho thị trường Mỹ tại các nhà máy ở nước ngoài. GE Appliances sau khi được tập đoàn Haier (Trung Quốc) mua lại năm 2016 vẫn tiếp tục đầu tư sản xuất trong nước, với kế hoạch chi hơn 3 tỷ USD trong 5 năm tới để mở rộng danh mục điều hòa, máy nước nóng và tự động hóa gần chục nhà máy tại Mỹ.

Trong khi một số doanh nghiệp trì hoãn kế hoạch tái sản xuất tại nội địa do bất ổn chính sách thương mại toàn cầu và hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) có thể điều chỉnh, nhiều tín hiệu cho thấy xu hướng quay lại sản xuất trong nước đang tăng. Đơn cử, hãng ôtô Stellantis dự kiến đầu tư 13 tỷ USD trong 4 năm tới để nâng tỷ lệ xe hoàn thiện sản xuất tại Mỹ.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)