Whale Logistics đặt mua 1.000 xe tải điện hoán đổi pin

Doanh nghiệp logistics Thái Lan Whale Logistics đặt mua 1.000 xe đầu kéo điện hoán đổi pin từ U Power, dự kiến triển khai thương mại tại Thái Lan từ năm 2026.

Whale Logistics, nhà cung cấp dịch vụ logistics tại Thái Lan, vừa ký đơn đặt hàng 1.000 xe đầu kéo điện sử dụng công nghệ hoán đổi pin với U Power – doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp giải pháp năng lượng thông minh và giao thông thế hệ mới.

Theo thỏa thuận, lô xe đầu tiên gồm 30 chiếc sẽ được bàn giao vào tháng 4 năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên xe đầu kéo điện hoán đổi pin được triển khai thương mại tại thị trường Thái Lan.

Bên cạnh đơn đặt hàng, Whale Logistics và U Power cũng thiết lập quan hệ hợp tác nhằm thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi công nghệ hoán đổi pin trong lĩnh vực vận tải và logistics. Hai bên hướng tới xây dựng mô hình thương mại có thể nhân rộng, góp phần đẩy nhanh việc áp dụng các giải pháp hoán đổi pin thông minh của U Power tại các thị trường khác.

Trạm thay pin cho xe tải hạng nặng. Ảnh: U Power

Ông Teerachit Sornjang, CEO Whale Logistics Group, cho biết doanh nghiệp này coi hợp tác với U Power là bước đi phù hợp với định hướng phát triển bền vững. "Chúng tôi vui mừng thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với U Power, đơn vị cùng chia sẻ cam kết về trách nhiệm môi trường trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh", ông nói.

Whale Logistics hiện cung cấp các dịch vụ kho bãi, vận hành bãi container và giải pháp logistics trọn gói tại nhiều địa điểm chiến lược, trong đó có cảng Laem Chabang và khu vực Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC) của Thái Lan.

Theo ông Sornjang, việc đưa xe đầu kéo điện hoán đổi pin vào hoạt động hằng ngày sẽ giúp Whale Logistics triển khai chiến lược "logistics xanh", giảm tác động môi trường, nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn, bền vững.

Về phía U Power, doanh nghiệp này cho biết đang đặt mục tiêu mở rộng việc sử dụng xe tải điện hoán đổi pin trên toàn khu vực Đông Nam Á. Trước đó, vào tháng 8, U Power đã ký biên bản ghi nhớ với SAIC-Hongyan và UNEX EV để hợp tác triển khai 3.000 xe đầu kéo điện hạng nặng phục vụ vận tải đường dài và 1.200 xe điện chuyên dụng cho vận chuyển quãng ngắn tại cảng biển.

Hải My (Theo Logistics Manager)