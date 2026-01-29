WGC: Nhu cầu vàng thế giới cao kỷ lục trong năm 2025

Tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong năm 2025 tăng 1%, lên 5.002 tấn, trong khi Việt Nam giảm 15% do hạn chế nguồn cung, theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).

Tại báo cáo nhu cầu vàng thế giới năm 2025, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết bất ổn địa chính trị và kinh tế kéo dài đã thúc đẩy dòng vốn chảy mạnh vào vàng. Năm ngoái, tổng nhu cầu vàng thế giới tăng 1% lên 5.002 tấn - mức cao nhất từng được ghi nhận. Giá trị đầu tư cả năm theo đó cũng đạt kỷ lục 555 tỷ USD.

"Rủi ro kinh tế và địa chính trị ngày càng trở thành trạng thái 'bình thường mới', khiến người tiêu dùng tăng sở hữu vàng", bà Louise Street, Chuyên gia nghiên cứu thị trường cấp cao WGC lý giải.

Tổng nguồn cung kim loại quý cũng ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay, chủ yếu nhờ sản lượng khai thác tăng lên 3.672 tấn. Nguồn hàng từ tái chế chỉ nhích nhẹ 3%, vẫn ở mức thấp.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không gồm Trung Quốc) tại WGC, cho biết các nhà đầu tư tăng mua vàng nhờ kim loại quý này đóng vai trò trú ẩn an toàn, đà đi lên mạnh trong năm và được tìm đến để đa dạng hóa danh mục. Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương cũng tiếp tục duy trì xu hướng mua vàng ổn định.

Dữ liệu của WGC cho thấy nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2025, với 863 tấn vàng chính thức được bổ sung vào kho dự trữ. Nhu cầu vàng thỏi và vàng xu tăng 16%, lên mức cao nhất trong 12 năm.

Các quỹ ETF vàng ghi nhận lượng mua ròng 801 tấn trong năm 2025. Tổng nhu cầu với kim loại quý ở dạng vật chất, chủ yếu là miếng và xu, đạt 1.374 tấn, tương đương 154 tỷ USD. Hai nước Ấn Độ và Trung Quốc chiếm 50% tổng nhu cầu ở phân khúc này.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở quận 3, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Hoạt động mua vàng cũng nở rộ ở hầu hết nước Đông Nam Á, trừ Việt Nam. Theo dữ liệu của WGC, nhu cầu đầu tư vàng tại Việt Nam trong quý cuối 2025 chỉ đạt 7 tấn, giảm 15% so với cùng kỳ. Đây là quý thứ 6 liên tiếp chỉ số này đi xuống, đưa mức tiêu thụ về thấp nhất kể từ cuối năm 2021.

Theo WGC, hạn chế về nguồn cung là một phần nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này. Tình trạng khan hiếm vàng miếng SJC gây áp lực tới thị trường, đẩy chênh lệch giá trong nước và quốc tế lên hơn 550 USD một ounce (khoảng 15 triệu đồng). "Khi các lựa chọn đầu tư bị thu hẹp, người dân chuyển sang quan tâm vàng nhẫn 24K như một kênh thay thế", báo cáo nhận định.

Trả lời cử tri TP Hà Nội, Lâm Đồng mới đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết Việt Nam không phải là quốc gia sản xuất vàng, chủ yếu từ nhập khẩu, nên nguồn cung khan hiếm. Cơ quan quản lý cần tập trung ngoại tệ cho các nhu cầu thiết yếu hơn, nên việc nhập khẩu vàng cũng bị hạn chế.

Để khắc phục tình trạng trên, tại Nghị định 232, cơ quan quản lý sẽ cấp phép cho ngân hàng, doanh nghiệp có giấy phép được nhập khẩu và sản xuất vàng miếng. Họ phải đáp ứng điều kiện về vốn, với doanh nghiệp từ 1.000 tỷ đồng trở lên, ngân hàng trên 50.000 tỷ.

Dự báo năm 2026, WGC cho rằng đà tăng trưởng của vàng sẽ tiếp diễn khi các bất ổn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thực tế, tháng 1/2026, giá kim loại quý trên thị trường thế giới đã lần đầu tiên vượt mốc 5.000 USD một ounce.

Trọng Hiếu