WFS trúng thầu kho hàng không mới tại sân bay Heathrow

AnhSản lượng tăng 28% trong nửa đầu năm 2025 và vai trò chiến lược của Heathrow trong thương mại là động lực cho việc WFS đưa kho mới vào hoạt động từ năm 2027.

Công ty khai thác hàng hóa hàng không WFS sẽ mở rộng hiện diện tại sân bay Heathrow (Anh) sau khi trúng thầu thuê một cơ sở hàng hóa hàng không mới tại đây.

Cơ sở mới có diện tích 11.000 m2, công suất khai thác hàng năm hơn 160.000 tấn và dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027. WFS - doanh nghiệp thuộc sở hữu của SATS - cho biết hợp đồng thuê cơ sở này, nằm tại khu hàng hóa đường Southampton Road, có thời hạn 20 năm.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ lắp đặt hệ thống xử lý pallet và container (PCHS) 4 tầng với 220 vị trí, cùng hai xe trung chuyển nâng hạ (ETV). Kho hàng cũng được tích hợp các khu xử lý chuyên biệt cho hàng hóa đặc thù như hàng giá trị cao, dược phẩm, hàng dễ hỏng, chuyển phát nhanh, động vật sống (AVI) và hàng nguy hiểm. Ngoài ra, cơ sở này còn có khả năng tiếp nhận các lô hàng siêu trường, siêu trọng như ô tô hay động cơ máy bay.

Cơ sở mới của WFS tại Heathrow dự kiến sẽ khai trương vào năm 2027. Ảnh: WFS

WFS cho biết quyết định đầu tư kho mới xuất phát từ nhu cầu gia tăng tại Heathrow cũng như tầm quan trọng chiến lược của sân bay này đối với thương mại của Vương quốc Anh và quốc tế. "Dự án mới sẽ giúp WFS đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của các khách hàng hiện hữu, đồng thời mở rộng năng lực phục vụ thêm nhiều hãng hàng không", đại diện đơn vị cho hay.

Năm 2024, lượng hàng hóa thông qua Heathrow đạt 1,6 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, với tổng giá trị 215,6 tỷ Bảng Anh, qua đó trở thành cảng lớn nhất tại Anh tính theo giá trị hàng hóa. WFS lưu ý, các hãng bay khai thác tại Heathrow đang kết nối 230 điểm đến trên toàn cầu, thuộc 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời vận chuyển hơn 72% tổng giá trị hàng hóa hàng không của Anh.

"Đà tăng trưởng này cũng thể hiện rõ trong hoạt động của WFS tại London Heathrow, khi sản lượng trong 6 tháng đầu năm 2025 tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024, nhờ giành được các hợp đồng mới với hãng bay cũng như tăng trưởng tự nhiên từ các khách hàng hiện hữu", WFS cho biết trong thông cáo báo chí.

Ông Chris Beale, Giám đốc điều hành WFS tại Anh, nhận định xét từ góc độ hàng hóa, Heathrow đang tăng trưởng mạnh mẽ, vì vậy việc đầu tư hạ tầng vật chất đủ năng lực để xử lý khối lượng hàng ngày càng lớn là điều mang tính sống còn. Do đó, thỏa thuận thuê mới này là một phần quan trọng trong chiến lược dài hạn của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện cam kết bền vững của WFS đối với Heathrow cũng như các hãng hàng không và khách hàng vận chuyển hàng hóa.

Hiện WFS vận hành 8 cơ sở tại Heathrow với tổng diện tích gần 44.000 m2, khai thác hơn 350.000 tấn hàng hóa mỗi năm cho 12 hãng hàng không lớn, trong đó có các khách hàng mới nhất là Air India và Riyadh Air.

Hải My (Theo AirCargo News)