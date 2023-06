Westgate - khu phức hợp vùng ven nhiều tiện ích

TP HCMDù ở xa trung tâm nhưng gia đình tôi không phải ra ngoài tìm chỗ vui chơi mà có thể sử dụng nhiều tiện ích tại dự án.

Vợ chồng tôi mới dọn về sống tại khu phức hợp Westgate (Bình Chánh) sau hai năm chờ đợi. Vì mua lúc dự án mới mở bán, giá cho căn hộ ba phòng ngủ, hai toilet, diện tích 85 m2 vào khoảng 2,8 tỷ đồng. Căn tôi mua nằm ở tầng 5, bàn giao hoàn thiện nội thất gồm giường, tủ, bếp, bàn làm việc, kệ trang điểm nên vợ chồng tôi có thể dọn vào ở ngay mà không sắm sửa gì nhiều.

Dự án nằm ở Bình Chánh nên việc di chuyển với những người làm việc ở nội đô khá bất tiện. Bạn tôi làm việc ở Quận 1 cho biết thời gian đi lại vào giờ cao điểm có thể gần một tiếng. Tuy nhiên, vợ chồng tôi làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố (cách khu căn hộ khoảng 4 km) nên đi làm hay đón con đi học cũng không phải đi quá xa. Một trong những điểm tôi ưng ý khi ở đây là vị trí trung tâm hành chính Bình Chánh, ngay Quốc lộ 1A, Đại lộ Nguyễn Văn Linh và đường Tân Túc. Vợ chồng tôi đều là người miền Tây nên mỗi lần về quê đi lại cũng thuận tiện. Xung quanh toà nhà cũng tập trung nhiều tiện ích công như UBND, chi cục thuế, kho bạc, trường học, gần chợ dân sinh, cửa hàng tạp hóa phục vụ các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Môi trường sống ở đây tương đối an toàn, không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh. Bên trong nội khu được trang bị các tiện ích như hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao đa năng... Công viên, không gian sinh hoạt chung khá rộng rãi, đây là ưu điểm so với nhiều chung cư, căn hộ tại nội đô do quy mô dự án hạn chế. Cuối tuần, thay vì ra ngoài tìm chỗ vui chơi, cả nhà tôi có thể cùng nhau bơi lội, chạy bộ, đạp xe hoặc tham gia các hoạt động dành cho cư dân như xem phim, vẽ tranh, trồng cây... Khi chủ đầu tư bàn giao hai tháp còn lại trong một đến hai tháng tới, vợ chồng tôi có thể trải nghiệm thêm các tiện ích khác như phòng tập golf, sân tennis hay khu co-working space.

Hồ bơi cuối tuần thường rất đông, tôi cũng hay dẫn con xuống đây vui chơi.

Một điểm khác khiến tôi hài lòng khi sống tại Westgate là khâu quản lý vận hành. Hiện khu căn hộ được quản lý bởi Tokyu Nhật Bản nên tác phong, dịch vụ chuyên nghiệp. Cách đây hai tuần, khi căn hộ của tôi gặp sự cố mất điện, ban quản lý đã nhanh chóng phản hồi và xử lý, khắc phục ngay. Các khu vực chung như hành lang, thang máy, nhà vệ sinh, đường nội khu, sàn hồ bơi... cũng đảm bảo khô ráo, sạch sẽ. Đội ngũ nhân viên từ lễ tân, kỹ thuật đến nhân viên vệ sinh, bảo vệ đều rất nhiệt tình và thân thiện với cư dân.

An ninh tòa nhà luôn có đội ngũ bảo vệ túc trực 24/7. Thẻ cư dân tích hợp thẻ giữ xe. Thẻ thang máy, chỉ cho phép cư dân mở thang để di chuyển đến tầng căn hộ của mình và các tầng tiện ích chung. Khách đến thăm có thể liên hệ với chủ nhà thông qua hệ thống Access Control được gắn tại sảnh chờ. Khu bãi xe với hai tầng hầm hiện cũng khá thông thoáng, do cư dân mới dọn về ở và tỷ lệ lấp đầy chưa cao. Tuy nhiên, khi dân cư về đông, bãi giữ xe có thể quá tải vào các giờ cao điểm do phải phục vụ hơn 2.000 hộ gia đình, tương đương khoảng 8.000-10.000 cư dân, chưa tính khách đến.

Khu vực dãy shophouse phía mặt ngoài dự án còn vắng vẻ.

Bên cạnh ưu điểm, khu căn hộ Westgate cũng có một số điểm trừ. Ví dụ nội khu chưa có nhiều cửa hàng tiện lợi, quán cà phê... Các dịch vụ còn thiếu, các shophouse khối đế cũng vắng vẻ, chưa đi vào khai thác sử dụng. Dự án nằm ngay các trục đường lớn nên mật độ giao thông cao, nhiều xe container, chưa kể, tiếng ồn, khói bụi khiến tôi thấy khó chịu. Xung quanh khu căn hộ các nhà hàng, quán ăn, spa, còn mua sắm, giải trí gần như không có.

Xét trên nhiều yếu tố thì tôi thấy hài lòng với căn hộ đang ở vì phù hợp với điều kiện tài chính, đáp ứng được các tiêu chí về an ninh, tiện ích nội khu, đặc biệt là gần trường học của con và nơi làm việc của cả hai vợ chồng.

Tuấn Anh

Tháp Seine - Westgate