Westcon-Comstor và HPE Networking định hình vai trò nhà phân phối thế hệ mới

Westcon-Comstor hợp tác HPE Networking cung cấp giải pháp mạng bảo mật tích hợp, đồng hành doanh nghiệp từ tư vấn, triển khai đến vận hành, đáp ứng chuyển đổi số.

Trong kỷ nguyên số, mô hình làm việc linh hoạt, cloud và SaaS dần trở thành hướng đi bền vững, cần thiết. Do đó, hạ tầng công nghệ thông tin tại mỗi doanh nghiệp cần đạt yêu cầu kép: vừa đảm bảo kết nối mọi lúc, mọi nơi với hiệu năng cao; vừa duy trì an toàn, kiểm soát chặt chẽ.

Sự chuyển dịch vai trò của nhà phân phối công nghệ

Theo đại diện Westcon-Comstor, trong bối cảnh công nghệ lên ngôi, việc thiếu kiến trúc tích hợp giữa mạng và bảo mật sẽ nhanh chóng tạo ra những khoảng trống khó kiểm soát. Vì điều ấy, các nhà phân phối dần chuyển dịch vai trò: thay vì đơn thuần cung cấp sản phẩm, họ cần hiểu bức tranh tổng thể, có thể tư vấn đúng kiến trúc, hỗ trợ kỹ thuật, cùng đối tác giải quyết bài toán phức tạp của doanh nghiệp.

Áp lực trên cũng buộc thị trường phải thay đổi cách tiếp cận, vừa từ phía doanh nghiệp, vừa từ nhà phân phối công nghệ. Do đó, cuộc hợp tác giữa Westcon-Comstor và HPE Networking không chỉ ở góc độ thị trường mà còn phản ánh sự chuyển dịch vai trò của một nhà phân phối thế hệ mới.

"Với vị thế là nhà phân phối chiến lược toàn cầu, chúng tôi vừa phân phối thiết bị, vừa cung cấp các phương pháp triển khai tối ưu, kiến trúc chuẩn và năng lực triển khai theo tiêu chuẩn quốc tế của HPE Networking", đại diện Westcon-Comstor cho hay.

Doanh nghiệp giới thiệu bộ giải pháp mạng bảo mật tích hợp của HPE Networking tại sự kiện. Ảnh: Westcon-Comstor

Cụ thể, bộ giải pháp EdgeConnect SD-WAN kết hợp ClearPass là lời giải toàn diện cho bài toán kép, cho phép doanh nghiệp tối ưu hóa kết nối, đảm bảo trải nghiệm ứng dụng liền mạch và kiểm soát truy cập. Nền tảng này phù hợp đặc thù môi trường phân tán trong kỷ nguyên số.

Westcon-Comstor đồng hành khách hàng đến cuối hành trình

Trong quá trình đưa giải pháp EdgeConnect SD-WAN và ClearPass đến thị trường, Westcon-Comstor còn định hướng mang đến hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện gồm:

Tư vấn, thiết kế kiến trúc: đơn vị "bắt tay" HPE Networking hỗ trợ đối tác, khách hàng định hình mô hình triển khai SD-WAN và Zero Trust phù hợp đặc thù từng doanh nghiệp, đồng thời xây dựng lộ trình triển khai rõ ràng, đảm bảo tính linh hoạt lẫn khả năng mở rộng trong dài hạn.

Hỗ trợ kỹ thuật, phát triển năng lực đối tác: Westcon-Comstor triển khai loạt chương trình đào tạo chuyên sâu về EdgeConnect SD-WAN, ClearPass, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ kỹ thuật.

Bên cạnh đó, đơn vị hỗ trợ demo, triển khai thử nghiệm (POC) và tư vấn kỹ thuật trước bán hàng, đồng thời kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của HPE Networking nhằm đảm bảo hiệu quả triển khai.

Hoạt động go-to-market: đơn vị đồng hành đối tác qua các chương trình marketing, hội thảo, sự kiện, chiến dịch truyền thông giải pháp... từ đó giúp đối tác mở rộng cơ hội kinh doanh, tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Giai đoạn sau bán hàng, mở rộng giải pháp: đơn vị tiếp tục đồng hành suốt quá trình triển khai, vận hành hệ thống. Nhà phân phối cũng sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng, tích hợp và tối ưu giải pháp theo nhu cầu phát triển, đảm bảo hệ thống mạng luôn thích ứng với tốc độ chuyển đổi số ngày càng nhanh.

Chuyên gia Westcon-Comstor trình bày giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kết nối và quản trị truy cập. Ảnh: Westcon-Comstor

Cũng theo đại diện đơn vị, yếu tố tạo sự khác biệt của một nhà phân phối thế hệ mới nằm ở khả năng đồng hành xuyên suốt toàn bộ vòng đời khách hàng - từ giai đoạn hoạch định chiến lược ban đầu, triển khai, tối ưu hóa tới vận hành và mở rộng trong tương lai.

"Thay vì chỉ tham gia ở khâu giao dịch, Westcon-Comstor phối hợp chặt chẽ với đối tác và khách hàng trong mọi giai đoạn, bảo đảm các giải pháp luôn được cập nhật, phát triển phù hợp với nhu cầu kinh doanh", người đại diện lý giải.

Cách tiếp cận dài hạn trên không chỉ giúp doanh nghiệp tối đa hóa hiệu quả đầu tư mà còn góp phần giảm thiểu độ phức tạp trong vận hành, đồng thời xây dựng nền tảng hạ tầng mạng đủ linh hoạt, bền vững trước những biến động không ngừng của thị trường.

Sự kết hợp giữa công nghệ của HPE Networking và năng lực triển khai, hỗ trợ toàn diện của Westcon-Comstor phản ánh cách tiếp cận thị trường mới: nhà phân phối không còn đứng ở tuyến sau của chuỗi cung ứng, mà ngày càng tham gia sâu vào quá trình tư vấn, triển khai, vận hành cùng doanh nghiệp.

Phú Cát