Wesley So vô địch Grand Chess Tour

MỹKỳ thủ Mỹ gốc Philippines Wesley So về nhất Grand Chess Tour sớm một vòng đấu, nhận phần thưởng 100.000 USD.

Cả năm ván ở vòng áp chót giải cờ tiêu chuẩn Sinquefield Cup - chặng cuối của Grand Chess Tour - đều hoà tối 25/8. Maxime Vachier-Lagrave vẫn đứng đầu Sinquefield Cup với 5,5 điểm. Wesley So vẫn đứng trong nhóm hai với năm điểm như Fabiano Caruana và Leinier Dominguez. Đứng kế tiếp là Richard Rapport mới được bốn điểm, và anh sẽ gặp Caruana ở ván cuối. Nếu Rapport không thắng Caruana ở ván cuối, So ít nhất sẽ đứng thứ tư. Còn nếu Rapport thắng Caruana, So ít nhất cũng đứng đồng bậc ba cùng chính hai kỳ thủ này. Điều đó đảm bảo So sẽ kiếm được ít nhất bảy điểm từ Sinquefield Cup.

Wesley So ở ván tám gặp Vachier-Lagrave. Ảnh: Lennart Ootes

Trên bảng điểm Grand Chess Tour trước Sinquefield Cup, So có 28,3 điểm, phía sau lần lượt là Mamedyarov 22,5 điểm, Vachier-Lagrave 22 điểm và Caruana 17 điểm. Người đoạt Sinquefield Cup giành tối đa 13 điểm. Số điểm tối thiểu So đạt được chung cuộc ở Grand Chess Tour sẽ là 35,3, còn điểm tối đa của Vachier-Lagrave là 35.

Mọi năm giải chọn bốn kỳ thủ điểm cao qua các chặng để vào đánh bán kết và chung kết Tour Finals. Nhưng do ảnh hưởng của Covid-19, ban tổ chức sẽ trao thưởng luôn cho các vị trí đầu Tour sau chặng cuối. Vô địch Grand Chess Tour, So nhận thêm phần 100.000 USD, chưa tính thưởng qua các chặng của hệ thống giải này. Đây là lần thứ hai kỳ thủ 27 tuổi vô địch Grand Chess Tour, sau năm 2016. Grand Chess Tour diễn ra từ năm 2015, đến nay mới có hai người vô địch hai lần, là So và Vua cờ Magnus Carlsen. Carlsen không dự Grand Chess Tour 2021, để chuẩn bị cho trận bảo vệ ngôi Vua cờ với Ian Nepomniachtchi cuối năm.

So, Vachier-Lagrave, Caruana và Mamedyarov hưởng lợi đã dự bốn trong năm chặng của Grand Chess Tour, còn những kỳ thủ chính thức còn lại của Tour chỉ dự hai chặng. Họ không thể đánh hai chặng cuối ở St Louis, Missouri, Mỹ, vì khó khăn trong di chuyển.

Vòng cuối Sinquefield Cup diễn ra lúc tối 26/8 (khoảng 3h sáng 27/8, giờ Hà Nội). So cầm quân trắng gặp Dominguez, còn Vachier-Lagrave cầm quân đen đụng Mamedyarov. Kỳ thủ về nhất sẽ nhận 90.000 USD.

Xuân Bình