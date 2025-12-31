WESET thành đối tác Anh ngữ của Miss Cosmo 2025

WESET đảm nhận đào tạo ngoại ngữ cho các thí sinh, hỗ trợ phiên dịch trong khuôn khổ Miss Cosmo 2025 thông qua hợp tác với UniMedia trong vai trò "đối tác Anh ngữ".

Theo đại diện đơn vị, trước khi đồng hành cùng Miss Cosmo 2025, WESET đã là lựa chọn học tập của nhiều Hoa hậu, Á hậu và thí sinh nổi bật. Điển hình như Top 10 Miss Cosmo 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh; Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Đỗ Cẩm Ly; Top 5 Miss Cosmo 2024 Bùi Xuân Hạnh...

Phương Linh nhận học bổng "Road to Miss Cosmo 2025 và Cẩm Ly nhận học bổng nâng cao kỹ năng tiếng Anh với WESET. Ảnh: WESET

Ban tổ chức Miss Cosmo cho biết, với đặc thù hoạt động trong môi trường truyền thông và các sân chơi quốc tế, các người đẹp cần khả năng giao tiếp tiếng Anh chính xác, linh hoạt, thuyết phục và thể hiện được tư duy cá nhân.

"Việc các người đẹp chủ động lựa chọn trung tâm từ trước cho thấy tầm quan trọng của tiếng Anh trong các cuộc thi nhan sắc, đồng thời phản ánh sự tin tưởng vào chất lượng giảng dạy, lộ trình học tập rõ ràng và tính ứng dụng cao tại trung tâm", đại diện WESET nói.

Đội ngũ phiên dịch viên từ WESET đồng hành với Miss Cosmo 2025. Ảnh: WESET

Tại WESET, học viên được chú trọng rèn luyện từ nền tảng: phát triển tư duy ngôn ngữ, khả năng diễn đạt mạch lạc, phản xạ giao tiếp và sự tự tin khi làm việc với báo chí, đối tác nước ngoài.

Song song với hoạt động đào tạo, đội ngũ phiên dịch viên của trung tâm đã trực tiếp đồng hành và hỗ trợ thí sinh trong nhiều chương trình, sự kiện quan trọng. Cụ thể, các phiên dịch viên hỗ trợ thí sinh trong quá trình trao đổi, trình bày dự án với ban tổ chức, giám khảo và đối tác quốc tế, góp phần đảm bảo thông tin được truyền tải chính xác và hiệu quả.

Đại diện đội ngũ WESET cho biết đã nhận nhiều lời cảm ơn từ các thí sinh tham gia Miss Cosmo 2025 từ sau cuộc thi.

Thành lập năm 2016, trung tâm định hướng trở thành đơn vị đào tạo chất lượng cao cho thế hệ trẻ Việt Nam, chú trọng tính ứng dụng, cá nhân hóa lộ trình học và khả năng vận dụng ngoại ngữ trong học tập, công việc, đời sống. WESET hiện cung cấp các chương trình IELTS, TOEIC, PTE, Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc và tiếng Anh giao tiếp, với hơn 20.000 học viên.

Thí sinh Miss Cosmo 2025 và phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha từ WESET. Ảnh: WESET

Đại diện WESET cho biết, thông qua hoạt động đào tạo và hợp tác, trung tâm mong muốn truyền cảm hứng đến các bạn trẻ về tầm quan trọng của việc đầu tư cho tiếng Anh, xem ngoại ngữ là công cụ mở rộng cơ hội và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường quốc tế.

Thái Anh