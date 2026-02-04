Werner mở rộng quy mô vận tải qua M&A

Werner Enterprises vừa chi 282,8 triệu USD mua lại FirstFleet, mở rộng quy mô vận tải hợp đồng chuyên dụng và gia tăng mật độ mạng lưới tại thị trường miền Đông nước Mỹ.

Theo thông báo của Werner vào ngày 28/1, FirstFleet có trụ sở tại Murfreesboro, bang Tennessee, mang về cho Werner khoảng 2.400 đầu kéo, 11.000 rơ-moóc và 37 bất động sản gần 130 điểm khách hàng trên khắp nước Mỹ. Thương vụ này sẽ đưa doanh nghiệp hợp nhất trở thành nhà vận tải hợp đồng chuyên dụng lớn thứ năm tại Mỹ, tính theo số lượng đầu kéo.

Werner cho biết giao dịch sẽ giúp doanh thu mảng vận tải chuyên dụng theo hợp đồng (dedicated)tăng khoảng 50%, đồng thời nâng tỷ trọng tại các phân khúc thị trường ổn định hơn như hàng tạp hóa, thực phẩm nướng và bao bì carton.

"Được thúc đẩy bởi đội ngũ nhân sự tài năng của cả hai bên, đây là thời điểm lý tưởng cho thương vụ này. Việc kết hợp chuyên môn của FirstFleet ở các mảng bổ trợ với nguồn lực và gần 5.000 xe dedicated của Werner sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận", CEO Werner Derek Leathers cho biết.

Ông nhấn mạnh hai bên có sự tương đồng về văn hóa, cùng cam kết về an toàn, dịch vụ và đổi mới, qua đó tạo nền tảng để phát triển các giải pháp công nghệ và gia tăng giá trị cho khách hàng, tài xế và cổ đông.

Werner Enterprises hiện sở hữu khoảng 9.800 đầu kéo, hơn 25.000 rơ-moóc và trên 13.000 nhân viên. Ảnh: Werner Enterprises

Sau sáp nhập, mảng vận tải hợp đồng chuyên dụng của Werner sẽ vận hành 7.365 đầu kéo và gần 40.000 rơ-moóc, đồng thời gia tăng mật độ mạng lưới tại khu vực miền Đông nước Mỹ.

FirstFleet - với hơn 2.600 tài xế đều là nhân viên chính thức - sẽ hoạt động như một đơn vị kinh doanh trong mảng Truckload Transportation Services (TTS) của Werner, bổ trợ cho bộ phận dedicated hiện hữu. Werner cho biết sẽ giữ lại phần lớn đội ngũ quản lý của FirstFleet và duy trì trụ sở tại Murfreesboro.

Phần mua bất động sản liên quan gồm 11 tài sản, trị giá 37,8 triệu USD.

Theo ông Leathers, thương vụ dự kiến giúp doanh thu tổng thể của Werner tăng 20%, doanh thu TTS tăng 30% và doanh thu mảng dedicated tăng 50%. Nguồn vốn thực hiện đến từ dòng tiền hoạt động hiện có và hạn mức tín dụng quay vòng sẵn có. Werner đã chủ động tái cơ cấu danh mục kinh doanh trong vài năm qua, hướng mạnh hơn sang mảng vận tải hợp đồng chuyên dụng – thị trường có quy mô trên 30 tỷ USD, ổn định hơn, dựa trên hợp đồng và có rào cản gia nhập cao.

FirstFleet được kỳ vọng mang lại các năng lực đặc thù trong dịch vụ carton không mang tính hàng hóa đại trà, phục vụ khách hàng lớn trong lĩnh vực thương mại điện tử và sản xuất, vốn đang có dấu hiệu phục hồi nhu cầu. Giám đốc tài chính Chris Wikoff cho biết biên lợi nhuận của FirstFleet vẫn duy trì tích cực và bền vững trong giai đoạn thị trường khó khăn kéo dài.

Ban lãnh đạo công ty nhận định sau thương vụ, vị thế của Werner với các nhà bán lẻ quốc gia sẽ tiếp tục được củng cố.

Werner Enterprises là tập đoàn vận tải đường bộ lớn của Mỹ, có trụ sở tại Omaha (Nebraska), cung cấp dịch vụ truckload, vận tải hợp đồng chuyên dụng và logistics trên toàn Bắc Mỹ. Doanh nghiệp xếp thứ 18 trong Top 100 nhà vận tải thuê ngoài lớn nhất Bắc Mỹ của Transport Topics, sở hữu khoảng 9.800 đầu kéo, hơn 25.000 rơ-moóc và trên 13.000 nhân viên. Trong phân khúc truckload/dedicated, Werner đứng thứ 8, còn FirstFleet xếp thứ 16; FirstFleet hiện đứng thứ 67 trong bảng xếp hạng tổng thể TT100, với khoảng 3.500 nhân sự.

FirstFleet là doanh nghiệp vận tải đường bộ chuyên về mô hình truckload hợp đồng chuyên dụng, có trụ sở tại Murfreesboro, bang Tennessee. Công ty phục vụ chủ yếu các khách hàng trong lĩnh vực bán lẻ, thực phẩm và sản xuất, với đội xe hàng nghìn đầu kéo, rơ-moóc và mạng lưới cơ sở gần các điểm phân phối trên khắp nước Mỹ.

Gia Hân (Theo Transport Topics)