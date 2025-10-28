Wenger: 'Real gặp Barca như người lớn đấu trẻ con'

Tây Ban NhaCựu HLV Arsenal Arsene Wenger chê Barca non nớt và thiếu sức sống trong trận thua 1-2 trên sân Real Madrid ở vòng 10 La Liga.

Phân tích trên beIN Sports, Wenger ca ngợi cách Real tổ chức và kiểm soát thế trận, đồng thời chỉ trích màn trình diễn nhạt nhòa của Barca.

"Xabi Alonso đã cân bằng đội hình Real rất tốt hôm nay, và nói chung tôi nghĩ đây là trận đấu giữa người lớn và những cậu bé ở một vài khía cạnh", cựu HLV người Pháp bình luận. "Hàng thủ Real chắc chắn và kỷ luật hơn nhiều so với Barca. Ở phía trên, Real luôn tạo cảm giác có thể ghi thêm bàn, còn Barca thì hoàn toàn vô hại khi thiếu Robert Lewandowski và Raphinha".

Pedri (trái) kéo áo Vinicius trong trận Barca thua Real 1-2 ở vòng 10 La Liga trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 26/10/2025. Ảnh: EPA

Trên sân Bernabeu hôm 26/10, Real và Barca ghi cả ba bàn trong hiệp một. Phút 22, Jude Bellingham chọc khe xe toang hàng thủ đội khách để Kylian Mbappe phá bẫy việt vị, băng xuống dứt điểm chéo góc mở tỷ số. Fermin Lopez dứt điểm một chạm cận thành quân bình tỷ số cho Barca phút 38, rồi Bellingham đệm vào lưới trống sau đó năm phút ấn định chiến thắng.

Đội bóng hoàng gia có thể thắng đậm hơn nếu may mắn. Mbappe và Bellingham đều không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị, thậm chí tiền đạo người Pháp còn bỏ lỡ một phạt đền. Nhưng kết quả 2-1 là đủ để Real gia cố đỉnh bảng La Liga với 27 điểm, hơn Barca 5 điểm.

Theo Wenger, Xabi Alonso - người kế nhiệm Carlo Ancelotti - đã xây dựng tập thể Real cân bằng và đầy bản lĩnh. Ngược lại, Barca cho thấy rõ sự thiếu kinh nghiệm sau khi chia tay trung vệ Inigo Martinez (sang Al Nassr) và chịu ảnh hưởng từ chấn thương của các trụ cột trên hàng công cùng việc HLV trưởng Hansi Flick bị cấm chỉ đạo.

"Bạn có thể thấy rõ sự thiếu trưởng thành của Barca trong bàn thua từ pha phối hợp giữa Bellingham và Mbappe", cựu HLV Arsenal nhận xét. "Những tình huống quan trọng đòi hỏi bản lĩnh và sự điềm tĩnh, nhưng Barca không có điều đó hôm nay".

Wenger cũng cho rằng Real thắng nhờ sự khác biệt đến từ những ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc. "Mbappe chỉ cần vài pha chạy chỗ đúng thời điểm và có người như Bellingham nhìn ra điều đó", ông nói về pha phối hợp tạo nên bàn mở tỷ số của Real. "Chính đẳng cấp và tầm nhìn đã định đoạt trận đấu. Đó là điều Barca hôm nay còn thiếu".

Ở vòng 11 La Liga cuối tuần này, Real tiếp tục đa sân nhà gặp Valencia, còn Barca đấu Elche.

Hồng Duy (theo Metro)