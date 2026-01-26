Wenger: 'Carrick tạo ra điều gì đó đặc biệt ở Man Utd'

Cựu HLV Arsene Wenger khen ngợi Michael Carrick sau khi Man Utd thắng Arsenal 3-2 ngay tại Emirates ở vòng 23 Ngoại hạng Anh.

Bình luận trên beIN Sports, Wenger đánh giá cao dấu ấn chiến thuật mà Michael Carrick tạo ra chỉ sau chưa đầy hai tuần nắm quyền tại Man Utd. Theo Wenger, "Quỷ Đỏ" đã chơi thuyết phục và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong hai chiến thắng liên tiếp trước Man City và Arsenal.

HLV Arsene Wenger bình luận trực tiếp trận Man Utd thắng Arsenal 3-2 trên sân Emirates, thành phố London, Anh, vòng 23 Ngoại hạng Anh tối 25/1/2026. Ảnh: chụp màn hình

Wenger cho rằng có một mối liên kết đáng chú ý trong cách Man Utd vượt qua hai đối thủ lớn liên tiếp. "Tôi nghĩ có điều gì đó đang xảy ra ở Man Utd, giữa cách họ đánh bại Man City và Arsenal", ông nói. "Khả năng duy trì thế trận và tâm lý thi đấu của Man Utd được cải thiện, ngay cả khi bị Arsenal gỡ hòa 2-2 trên sân Emirates".

Theo Wenger, ở những trận cầu đỉnh cao như vậy, đội chủ nhà thường có lợi thế thắng sau khi gỡ hòa. Tuy nhiên, Man Utd dưới thời Carrick vẫn tìm được nguồn lực để ghi bàn thứ ba, ấn định chiến thắng 3-2. "Để thắng trên sân khách trong một trận cầu lớn như vậy, tôi phải chúc mừng Carrick. Cậu ấy đã tạo ra điều gì đó đặc biệt", Wenger nói thêm.

Cựu HLV Arsenal nhận xét lối chơi của Man Utd cho thấy sự gắn kết và tính tổ chức cao. Cách Man Utd triển khai bóng được xây dựng tốt, có sự liên kết giữa các tuyến và giữ được sự cân bằng trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Carrick đã tìm ra một công thức phù hợp, giúp đội bóng đạt được sự ổn định cần thiết.

Carrick mừng sau trận thắng Arsenal. Ảnh: PA Wire

Ở chiều ngược lại, cựu HLV 76 tuổi chỉ ra những điểm còn thiếu trong lối chơi của Arsenal. Dù vẫn dẫn đầu Ngoại hạng Anh với cách biệt 4 điểm sau 23 vòng đấu, "Pháo Thủ" đã bộc lộ những vết rạn khi để thủng lưới ba bàn ngay trên sân nhà. "Khi bạn để thủng lưới ba bàn tại Emirates, rất khó để thắng", Wenger nói.

Ông cho rằng các pha làm bàn phần nào phản ánh sự khác biệt trong cách tiếp cận của hai đội. Man Utd chơi "có tổ chức và kết nối hơn", trong khi Arsenal thiên về "sức mạnh và các tình huống cố định", như ở bàn gỡ hòa 2-2.

Wenger cũng cho rằng Arsenal thiếu sự kiên nhẫn và tính gắn kết về mặt kỹ thuật. Các tình huống tấn công của Arsenal không đủ mạch lạc như thường thấy. Đây là lần hiếm hoi Wenger cảm nhận các trung vệ Arsenal chơi thiếu chắc chắn và không còn giữ được sự áp đảo quen thuộc.

Wenger 76 tuổi, làm Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA từ năm 2019. Ông nổi tiếng khi dẫn dắt Arsenal thời 1996-2018, giúp đội giành ba Ngoại hạng Anh, 7 Cup FA và 7 Siêu Cup Anh.

Hoàng An tổng hợp