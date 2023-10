Wellness by Venesa đồng hành cùng VPBank Hanoi International Marathon

Wellnes by Venesa, thương hiệu chăm sóc sức khỏe, mang đến các dịch vụ hỗ trợ phục hồi cho VĐV dự giải chạy VPBank Hanoi International Marathon (VPIM), ngày 8/10.

Đây là lần đầu tiên thương hiệu Venesa đồng hành cùng giải chạy lớn VPIM. Thương hiệu chăm sóc sức khỏe thuộc Venesa Việt Nam tham gia tích cực và có nhiều hoạt động tạo được dấu ấn với đông đảo VĐV và người yêu thể thao. Tại sự kiện, thương hiệu mang đến thử thách Fitness Challenge, dịch vụ đo chỉ số cơ thể bằng máy đo Inbody hiện đại. Đơn vị̣ phối hợp với ban tổ chức hỗ trợ VĐV hồi phục sau chạy với các hoạt động giãn cơ, ngâm chân bể đá lạnh giúp lưu thông máu...

Wellness by Venesa cung cấp các dịch vụ như bể đá ngâm chân giúp lưu thông máu, dịch vụ giãn cơ, đo chỉ số cơ thể Inbody. Ảnh: Venesa

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Venesa cho biết VPIM là giải chạy lấy VĐV làm trung tâm, tập trung vào những trải nghiệm trong suốt quá trình tham gia dành cho runners. Đây là lý do Wellness by Venesa quyết định đồng hành cùng giải. Giải chạy đã trao 300 triệu đồng cho chương trình "Cặp lá yêu thương" và chương trình giảm tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh tại Việt Nam và Đông Nam Á do Newborn triển khai. "Giống với tinh thần giải chạy, chúng tôi coi trọng những giá trị khách hàng có được khi trải nghiệm dịch vụ tại Wellness by Venesa. Thông qua VPIM, Venesa muốn lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng, xã hội", đại diện đơn vị nói.

Đại diện Venesa và Hoa Hậu Du lịch Việt Nam – Lương Kỳ Duyên có mặt tại Lễ khai mạc Giải chạy VPIM 2023. Ảnh: Venesa

Venesa có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp không xâm lấn. Hiện, Venesa không ngừng mở rộng các cơ sở kinh doanh trên cả nước, đạt 11 trung tâm làm đẹp và̀ chăm sóc sức khỏe khắp cả nước. Đơn vị này có dịch vụ chăm sóc da bằng công nghệ cao, dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện Wellness by Venesa, hệ thống V-care bán lẻ các sản phẩm mỹ phẩm chính hãng.

Giải chạy VPbank Hanoi International Marathon 2023 thu hút 11.000 VĐV, diễn ra trong tiết trời thu mát mẻ khi thủ đô chuẩn bị đón không khí lạnh. Là giải đấu phi lợi nhuận, tất cả doanh thu của VPIM 2023 được đầu tư cho chất lượng giải, trọng tâm là người chạy, đồng thời đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.

11.000 VĐV dự VPIM 2023. Ảnh: VPIM

Tham dự̣ VPIM 2023, các VĐV được trải nghiệm cung đường đi qua 5 quận, một huyện và 30 danh thắng nổi tiếng của Thủ đô. Đặc biệt, cung đường 42km của VPIM 2023 đi qua ba chiếc cầu độc đáo tại Hà Nội gồm Nhật Tân - cầu thép dây văng lớn nhất Việt Nam, Đông Trù – cầu vòm ống thép nhồi bê tông đầu tiên ở Việt Nam và Long Biên – cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng. Đại diện ban tổ chức giải cho biết, các cung đường thuộc 4 cự ly thi đấu đều được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS).

BTC trao giải thưởng cho runner thành tích cao. Ảnh: Venesa

Bên cạnh cung đường, VPIM ghi dấu ấn với 115 giải thưởng, giá trị gần hai tỷ đồng. Trong đó, 800 triệu đồng là tiền mặt, bên cạnh các quà tặng từ nhà tài trợ. VPIM 2023 được tổ chức nhằm mục đích lan tỏa tinh thần luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe tới tất cả người dân, đồng thời thúc đẩy du lịch, xây dựng và quảng bá hình ảnh Hà Nội tươi đẹp, thân thiện, hấp dẫn với khách du lịch trong và ngoài nước.

