Website phim lậu lớn tại Việt Nam ngừng hoạt động

RoPh..., website chia sẻ phim không bản quyền, thông báo ngừng hoạt động từ ngày 5/2 với lý do không muốn "ảnh hưởng các nền tảng chính thống".

Khi truy cập trang web và fanpage của RoPh...sáng 5/2, người dùng nhận được thông tin của quản trị viên về việc ngừng hoạt động, "khép lại hành trình của 'Rổ' từ hôm nay", đồng thời khuyến nghị người dùng chuyển sang các nền tảng có bản quyền như FPT Play, TV360. Các phim đã đăng tải trước đó cũng không thể truy cập.

Trang web của RoPh... thông báo dừng hoạt động trong khi ứng dụng cùng tên cũng không thể mở phim. Ảnh: Tuấn Hưng

RoPh... là một trong những website chia sẻ phim lớn tại Việt Nam, nổi lên trong năm 2025 khi đăng nhiều nội dung điện ảnh, truyền hình nước ngoài. Trang này sau đó phát triển thêm ứng dụng di động, được đánh giá có giao diện dễ nhìn, nội dung đa dạng, nhưng không có bản quyền, tức phát "lậu".

Website này cũng nhiều lần bị chặn, phải đổi sang tên miền khác. Lần gần nhất hệ thống này thông báo đổi tên miền là ngày 2/2, trước khi đóng cửa hôm nay.

Trong bài chia tay, quản trị viên cũng thừa nhận sự tồn tại của web lậu "ảnh hưởng tới các nền tảng chính thống", vì vậy "cần có hành động rõ ràng hơn để thể hiện trách nhiệm của mình".

Theo các chuyên gia trong ngành, nội dung lậu, không bản quyền là vấn đề nhức nhối của lĩnh vực nội dung số tại Việt Nam. Thời gian qua, nhiều trang phát tán nội dung lậu về bóng đá, phim ảnh thu hút lượng truy cập lớn, nhưng cũng gây nhiều hệ lụy, như ảnh hưởng đến doanh nghiệp mua bản quyền chính thức, khiến người dùng trong nước bị hạn chế tiếp cận nội dung bản quyền. Ngoài ra, nguồn sống của những trang này đến từ quảng cáo cờ bạc, phát tán phần mềm độc hại, là hành vi bất hợp pháp.

Lưu Quý