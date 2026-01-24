Wawrinka giã từ Australia Mở rộng

AustraliaNhà vô địch năm 2014, Stan Wawrinka thua 7-6(5), 2-6, 6-4, 6-4 trước Taylor Fritz ở vòng ba, trong lần cuối tham dự Australia Mở rộng.

Sau khi vượt qua Laslo Djere ở trận ra quân và thắng sát nút trong trận marathon năm set trước tài năng trẻ Arthur Gea ở vòng trước, Wawrinka tiếp tục có một nỗ lực quả cảm khác nhưng cuối cùng không còn đủ thể lực để chống lại hạt giống số 9 người Mỹ Fritz.

"Trình độ chuyên môn của trận đấu rất cao. Tôi đã gây rất nhiều áp lực cho cậu ấy", Wawrinka nói sau trận thua hôm 24/1. "Tôi không tìm được lời giải trong cuộc đấu, nhưng tôi thực sự tận hưởng trận đấu này, khi đó là lần cuối cùng của tôi ở Melbourne. Tôi thấy mình vẫn có tính cạnh tranh, cảm giác trên sân rất ổn, tôi có thể thắng những trận hay, có thể chơi sòng phẳng với các tay vợt hàng đầu. Đó chính xác là điều tôi đang tìm kiếm."

Wawrinka vẫy chào khán giả, sau trận vòng ba với Taylor Fritz, trên sân John Cain, Melbourne, Australia hôm 24/1. Ảnh: Reuters

Wawrinka gạt đi nỗi thất vọng khi thua sát nút loạt tie-break 5-7 ở set đầu và dễ dàng làm chủ set tiếp theo, nhưng lại để mất set ba trước khi xin tạm dừng y tế. Fritz vươn lên ở set bốn và thắng 6-4 để giành quyền đối đầu hạt giống số 5 Lorenzo Musetti ở vòng kế tiếp. Ở vòng ba, Musetti tốn năm set để đánh bại Tomas Machac 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2.

"Đó thực sự là một trận đấu rất khó khăn, cả về bầu không khí nữa," Fritz nói về cuộc so tài với Wawrinka. "Tôi không thể trách ai trên khán đài vì đã cổ vũ cho Stan. Thật tuyệt vời những gì anh ấy đang làm ở đây. Tôi vô cùng tôn trọng niềm đam mê và động lực giúp anh ấy vẫn thi đấu tốt đến thế trong tuần này".

Sau đoạn video tri ân trên màn hình lớn, Wawrinka đã uống bia cùng giám đốc giải đấu Craig Tiley trước khi rời giải lần cuối. Tay vợt 40 tuổi giành Grand Slam đầu tiên tại Melbourne năm 2014, trước khi bổ sung thêm hai danh hiệu tại Roland Garros 2015 và Mỹ Mở rộng 2016. Đầu năm nay, Wawrinka thông báo rằng năm 2026 sẽ là mùa giải chia tay của anh.

"Tôi không thi đấu cả năm chỉ để nói lời chia tay ở các giải đấu," Wawrinka nói. "Tôi thi đấu cả năm vì đó là năm cuối cùng của tôi, nên dĩ nhiên khi tôi thua ở một giải đấu nào đó, đó sẽ là lời chia tay với giải đấu ấy, nhưng tôi vẫn là một người cạnh tranh và tôi luôn muốn thúc đẩy bản thân. Ở đây, sự ủng hộ nhiều hơn tôi mong đợi. Mỗi trận đấu đều rất đặc biệt".

Cũng ở vòng ba, một lão tướng khác là Novak Djokovic cứu một set-point rồi thắng 6-3, 6-4, 7-6 (4) khi gặp Botic van de Zandschulp, nhờ đó không thua set khi tiến đến tuần thứ hai Australia Mở rộng.

Djokovic mừng chiến thắng trước Van de Zandschulp, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia hôm 24/1. Ảnh: Reuters

Trận thắng thứ 400 ở Grand Slam của Nole tới không dễ dàng khi anh trải qua ngày giao bóng không tốt. Tay vợt Serbia mắc tới sáu lỗi giao bóng kép, gồm hai lỗi trong loạt tie-break set ba. Tỷ lệ bóng một trong sân của anh cũng chỉ ở mức 64% với tốc độ giao tốt nhất 188 km/h.

Việc Djokovic giao bóng không ổn định giúp Botic van de Zandschulp không quá lép vế, dù tay vợt Hà Lan liên tục tự đánh hỏng. Toàn bộ mini-break mà Djokovic có được trong loạt tie-break set ba đều đến từ những cú đánh rúc lưới hoặc ra ngoài của Van de Zandschulp. Tay vợt số 75 ATP mắc tới 48 lỗi như vậy trong cả trận.

Djokovic giải quyết hai set đầu bằng việc kiếm nhiều hơn đối thủ một break-point. Khó khăn chỉ thực sự đến ở set ba, khi Van de Zandschulp vùng lên và tạo thế cân bằng. Anh có break-point trước, rồi lại để Djokovic gỡ hòa, trước khi đến với set-point ở game giao cuối của đối thủ. Trong game 12, Djokovic giao bóng bất ổn, hai lần đối mặt set-point nhưng đều cứu được nhờ buộc Van de Zandschulp phải trả bóng khó và dẫn tới đánh hỏng.

Chiến thắng 3-0 là màn phục thù ngọt ngào của Djokovic trước đối thủ đã loại anh ở vòng một Indian Wells mùa trước. Djokovic thắng 102 trận ở Australia Mở rộng, ngang kỷ lục mọi thời đại của Roger Federer tại giải Grand Slam này. Anh sẽ tiến đến tuần thứ hai của giải với thành tích thắng liền chín set. Đối thủ tiếp theo của Nole là Jakub Mensik hoặc Ethan Quinn.

Vy Anh