Wawrinka: 'Alcaraz, Sinner giỏi hơn Big 3'

Tay vợt từng giành ba Grand Slam, Stan Wawrinka cho rằng hai đàn em Carlos Alcaraz và Jannik Sinner có trình độ vượt qua những huyền thoại nhóm "Big 3".

"Thế hệ sau sẽ luôn tốt hơn thế hệ trước", Wawrinka nói với ký giả nữ uy tín Reem Abulleil hôm 23/2, khi dự Dubai Championships. "Bạn có thể nhìn vào trình độ của Sinner và Alcaraz. Nó cao khủng khiếp".

Khi được hỏi những tài năng của thế hệ này là Alcaraz và Sinner có giỏi hơn nhóm "Big 3" gồm Roger Federer, Novak Djokovic và Rafael Nadal, Wawrinka khẳng định là có.

"Tôi nghĩ như vậy nếu nhìn vào trình độ hiện tại của Alcaraz và Sinner", Wawrinka nói thêm. "Djokovic vẫn đang cạnh tranh với họ. Và với tư cách một người hâm mộ quần vợt nói chung, thật tuyệt khi được xem điều đó. Tôi đã có cơ hội thi đấu với Jannik nhiều lần. Những lần gần đây thực sự rất khó khăn. Hy vọng tôi có thể gặp Alcaraz một lần trước khi giải nghệ".

Wawrinka (trái) bắt tay chúc mừng Sinner sau trận vòng ba Mỹ Mở rộng 2023, trên sân Louis Armstrong, New York, Mỹ hôm 3/9/2023. Ảnh: Reuters

Wawrinka giành ba Grand Slam, ở Australia Mở rộng 2014, Roland Garros 2015 và Mỹ Mở rộng 2016. Anh cùng với Andy Murray được xem là những tay vợt có trình độ tiệm cận nhóm "Big 3" huyền thoại. Đầu năm 2026, Wawrinka thông báo đây là năm cuối sự nghiệp của anh.

Tay vợt Thụy Sĩ thắng Sinner trong hai lần gặp đầu tiên, tại Mỹ Mở rộng và Antwerp Mở rộng, đều diễn ra năm 2019. Sau đó, khi Sinner dần đạt đến đỉnh cao còn Wawrinka bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, tay vợt Italy đánh bại đàn anh 40 tuổi tại Wimbledon, Mỹ Mở rộng, Rotterdam và Indian Wells. Wawrinka chỉ giành được vỏn vẹn hai set trước đàn em Italy trong chuỗi trận này.

Tại Dubai Championships đang diễn ra tại UAE, Wawrinka đã thắng trận mở màn trước Benjamin Hassan 7-5, 6-3. Ở vòng hai, tay vợt số 99 thế giới sẽ gặp Daniil Medvedev lúc 17h hôm nay 25/2.

"Một chút thay đổi về điều kiện thi đấu và bóng, khiến các giải đấu có phần 'chậm' hơn. Phong cách chơi có hơi khác đi", Wawrinka nói về sự khác biệt quan trọng giữa tennis ngày nay với thập kỷ trước. "Nhưng nói chung, tôi luôn cố gắng cải thiện bản thân, chơi thứ quần vợt tốt nhất và tìm cách đối phó với mọi đối thủ".

Vy Anh