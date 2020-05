Waterpoint đón xu hướng đô thị vệ tinh

Lợi thế của Long An

Là một đô thị với dân số khoảng13 triệu người, những năm qua TP HCM gặp nhiều thách thức trước việc quy hoạch, phát triển đô thị, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Theo đại diện Nam Long, mỗi năm thành phố có khoảng 50.000 cặp kết hôn mới và 20.000 hộ gia đình công chức, 13.000 hộ bị di dời tại các dự án chỉnh trang đô thị có nhu cầu về nhà ở. Chưa kể hơn 1,2 triệu người nhập cư có nhu cầu về nhà ở.

Phối cảnh đêm một góc "thành phố bên sông" Waterpoint.

Chính vì vậy, chiến lược phát triển các đô thị vệ tinh đang trở thành mục tiêu chiến lược để TP HCM giãn dân. Trong đó, Long An có nhiều lợi thế khi có diện tích giáp ranh nhiều nhất, quỹ đất còn lớn và kết nối giao thông thuận lợi hơn so với Bình Dương hay Đồng Nai.

Chính quyền tỉnh Long An cũng đang đề ra nhiều chính sách thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị, nhất là các dự án cao cấp. Chủ chương nhằm phục vụ giãn dân cho TP HCM và cung cấp cho nhu cầu của giới doanh nhân, chuyên gia, lao động trình độ cao đến sinh sống, làm việc trong các khu công nghiệp.

Sân bóng đá đã hoàn thiện đi vào hoạt động tại Waterpoint.

Hiện Long An có 32 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 11.524 ha và 62 cụm công nghiệp với tổng diện tích 3.106 ha. Giữa tháng 5 vừa qua, khu công nghiệp Việt Phát diện tích lên đến 1.800 ha đã khởi công, chuẩn bị đón làn sóng đầu tư FDI mới vào Việt Nam.

Song song với việc thu hút vốn đầu tư, phát triển kinh tế, Long An cũng tập trung mời gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển đô thị, cung cấp nhà ở cho người lao động. Đến nay, Long An đã đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các "ông lớn" như Nam Long, FLC, Vingroup, Him Lam, Vạn Thịnh Phát, Thaco... Tất cả mở ra triển vọng giúp Long An đột phá toàn diện trong giai đoạn sắp tới.

Thành phố bên sông Waterpoint

Một trong những dự án đô thị vệ tinh tại Long An là Waterpoint với quy mô lên đến 355 ha tọa lạc trên đường ĐT 830, thuộc huyện Bến Lức, cách trung tâm TP HCM hơn 40 phút di chuyển.

Dự án quy tụ nhiều tập đoàn trong nước và quốc tế tham gia phát triển. Theo đó, tập đoàn Nam Long đã bắt tay hợp tác với Nishi-Nippon Railroad, Lascal (Nhật); Conybeare Morrison, Royal Haskoning DHV (Australia); Aurecon (Hà Lan); Swan & Maclaren (Singapore).

Các doanh nghiệp lớn trong nước gồm: Ardor, Hòa Bình, Coteccons... cũng góp mặt nhằm biến Waterpoint thành một thành phố tiện ích hiện đại, quy mô phục vụ cộng đồng trên 30.000 người và môi trường sống chất lượng quốc tế đầu tiên tại Long An nói riêng và các tỉnh ĐBSCL nói chung.

Waterpoint được bao quanh ba mặt bởi 5,8km đường sông Vàm Cỏ Đông.

Một trong những điểm mạnh của Waterpoint là thành phố được 5,8 km sông Vàm Cỏ Đông bao quanh ba mặt, 8 km kênh đào, 6 lớp công viên sông nước đẳng cấp với tổng diện tích mảng xanh, mặt nước lên đến 65 ha. Hệ sinh thái thiên nhiên này không chỉ mang lại không gian sống xanh mát, bình yên mà còn phù hợp cho các hoạt động thể thao, các lễ hội văn hóa ngoài trời nhằm gia tăng tính gắn kết trong cộng đồng.

Không chỉ vậy, Waterpoint còn tích hợp hệ sinh thái tiện ích "all in one" độc đáo gồm 25ha công trình giáo dục liên cấp từ mầm non đến đại học chuẩn quốc tế; công trình y tế 3ha; Country Club 3ha gồm sân tennis, sân bóng đá, phòng tập gym, phòng hội thảo; 8ha diện tích đất dành cho các tiện ích thể dục thể thao ngoài trời, đường chạy bộ, đường đạp xe, sân chơi vận động; 8,6ha vịnh nước ngọt, bến du thuyền đẳng cấp; 1,5ha nhà thờ, chùa; hệ thống dịch vụ bus 1,3ha và hơn 20ha dành cho đất thương mại - giải trí, clubhouse câu lạc bộ ven sông, trung tâm nghiên cứu, trung tâm dịch vụ, nhà văn hóa, trạm xe buýt, nhà cộng đồng, khu văn phòng làm việc... Tất cả biến Waterpoint trở thành một thành phố thu nhỏ, hiện đại và sầm uất nhưng gần gũi thiên nhiên bên sông Vàm Cỏ Đông trong xanh. Cư dân có thể làm việc, học tập, thư giãn và tham gia các hoạt động cộng đồng ngay trong khu ở của mình.

Nam Long là nhà phát triển bất động sản hàng đầu của Việt Nam với 28 năm kinh nghiệm và đã phát triển thành công hàng chục dự án khu đô thị quy mô, nhà ở cao cấp tại TP HCM và nhiều tỉnh, thành phía Nam. "Do đó, với dự án Waterpoint, Nam Long và các đối tác triển khai kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều khách hàng quan tâm", đại diện doanh nghiệp này nói.

Mai Khôi