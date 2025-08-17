Với hệ sinh thái tiện ích hài hòa trong không gian sống xanh bên sông, Waterpoint trở thành lựa chọn an cư cho nhiều gia đình đa thế hệ, góp phần tạo dựng cộng đồng kết nối, hạnh phúc.
Waterpoint là dự án đánh dấu sự hợp tác chiến lược và toàn diện giữa Nam Long và doanh nghiệp hơn 100 năm kinh nghiệm từ Nhật Bản - Nishi Nippon Railroad. Được chính thức khởi công xây dựng từ năm 2018, đến nay, khu đô thị dần thành hình với nhiều phân khu đã bàn giao.
Riêng EHome Southgate - dự án nhà ở “vừa túi tiền” tại cửa ngõ khu đô thị - đã bàn giao hơn 1.400 căn, tỷ lệ sáng đèn hơn 80%. Hai phân khu Aquaria, Rivera cũng đã bàn giao gần 1.400 sản phẩm, hình thành cộng đồng dân cư hiện hữu. Khác biệt với những khu đô thị sôi động giữa lòng thành phố lớn, Waterpoint tạo ra nhịp sống yên bình, chú trọng vào giá trị lâu dài và sự kết nối của cộng đồng.
Mỗi sáng, việc đầu tiên ông Trần Văn Lâm, 65 tuổi làm khi thức dậy là dắt xe đạp ra khỏi nhà, bắt đầu đạp xe qua những cung đường giữa lòng đô thị. Hơn hai năm trước, ông Lâm cùng gia đình chuyển từ TP HCM về Waterpoint, bắt đầu một chương mới của cuộc sống - yên bình, gần gũi thiên nhiên. Đạp xe cùng những người bạn cao tuổi là lúc ông Lâm cảm thấy thư thái, dễ chịu nhất.
Waterpoint có 13 km lối dạo bộ, 8 km đường đạp xe. Tất cả đều được quy hoạch tách biệt làn xe cơ giới, len lỏi giữa những mảng xanh rợp bóng cây, kênh đào. Hít thở bầu không khí trong lành từ thiên nhiên, những cư dân lớn tuổi như ông Lâm có tinh thần sảng khoái hơn. Hơn hết, ông có thêm những người bạn. Ngoài những buổi sáng đạp xe, thỉnh thoảng họ sang nhà nhau để thưởng trà, đánh cờ… giúp cuộc sống có thêm màu sắc.
“Không khí ở đây trong lành, yên tĩnh khác xa chỗ ở trước đây. Tôi thấy thư giãn, ngủ ngon và cũng có thêm nhiều bạn bè”. ông Lâm nói.
Anh Trần Anh Minh, 38 tuổi, con trai ông Lâm cùng vợ làm việc từ xa. Thỉnh thoảng, họ mới phải di chuyển vào TP HCM qua cao tốc TP HCM - Trung Lương gần đó. Trong tổ ấm của mình, anh Minh thiết kế một phòng làm việc với ô cửa lớn hướng ra khu vườn và công viên. Không gian gần như luôn ngập tràn ánh sáng, không khí sạch, không có tiếng còi xe hay ồn ào. Ngôi nhà được anh xem như văn phòng làm việc chính thức.
Hai cháu nhỏ được học ngay tại trường quốc tế Emasi Plus trong khuôn viên đô thị. Do đó, gần như gia đình không tốn thời gian đưa đón. Ngay tại nội khu cũng đầy đủ khu vui chơi, hoạt động cho trẻ như thả diều, các workshop sáng tạo được tổ chức thường xuyên. Theo anh Minh, dù đa thế hệ cùng chung sống, không gian Waterpoint vẫn đáp ứng vừa vặn nhu cầu của mỗi thành viên. “Sau hai năm, gia đình tôi xem đây là nơi định cư lâu dài”, anh Minh khẳng định.
Một góc khác của đô thị, gia đình chị Nguyễn Minh Thư, 45 tuổi, chọn Waterpoint như một “ngôi nhà thứ hai” để về nghỉ ngơi, thư giãn vào mỗi cuối tuần hay các dịp lễ hội. “Tôi từng sống ở quận 7 gần 10 năm, nhưng sau dịch mới thấy rõ tầm quan trọng của không gian sống. Hai vợ chồng tôi đều làm ngành sáng tạo, cần môi trường yên tĩnh và nhiều cây xanh để cân bằng”, chị kể.
Với chị, Waterpoint là nơi đáp ứng những mong muốn đó. Mọi tiện ích đều hiện hữu, từ siêu thị, quán cà phê đến tổ hợp thể thao giúp gia đình duy trì lối sống năng động và lành mạnh.
“Điều tôi quý nhất là hàng xóm thân thiện. Cứ mỗi tối thứ sáu, mọi người lại hẹn nhau làm tiệc BBQ tại nhà. Không khí ấm cúng như một gia đình lớn. Tôi nghĩ, đây cũng sẽ là nơi hai vợ chồng lựa chọn để an dưỡng khi về hưu,” chị Thư nói thêm.
Tọa lạc trên Tỉnh lộ 830 (Bến Lức, Tây Ninh), kết nối trực tiếp cao tốc TP HCM - Trung Lương, Waterpoint được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp (integrated township). Khu đô thị có quy mô 355ha với ba mặt giáp sông Vàm Cỏ Đông.
Phần lớn quỹ đất đô thị được dành cho mảng xanh, tiện ích với 65 ha diện tích cây xanh, 6 hệ thống công viên, 30 ha mặt nước… Hàng loạt tiện ích quan trọng cũng đã đi vào vận hành như trường nội trú song ngữ quốc tế, siêu thị, phòng khám, các tổ hợp thể dục thể thao, hệ thống xe bus nội khu và liên vùng…
Mỗi phân khu đều có công viên, clubhouse… kết nối bằng hệ thống đường dạo bộ, đạp xe phủ bóng cây. Chủ đầu tư chú trọng quy hoạch “lấy thiên nhiên làm gốc, lấy con người làm trọng tâm”, từ đó hướng đến kiến tạo đô thị hạnh phúc, nơi con người gắn kết với thiên nhiên và cộng đồng.
Theo chủ đầu tư, cư dân có thể tiếp cận toàn bộ tiện ích trong bán kính vài trăm mét. Trẻ em có sân chơi, trường lớp nội khu. Người trưởng thành có khu thể thao, thương mại. Người cao tuổi có công viên tĩnh tại để dưỡng sinh. Cách bố trí tiện ích giữa thiên nhiên, kết nối liền mạch xuyên suốt khuyến khích cư dân ở mọi độ tuổi cùng tham gia các hoạt động ngoài trời, hình thành mối gắn kết giữa các thế hệ.
Một điểm nhấn khác là công viên trung tâm rộng hơn 25 ha được ví như “lá phổi xanh” của đô thị, tích hợp sân chơi trẻ em, khu thể thao, làng văn hóa Việt - Nhật, rừng di sản… Đây cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động cộng đồng, đồng thời tạo nên cảnh quan đặc trưng cho toàn khu.
Theo ông Lucas Loh – CEO Nam Long, một cộng đồng hạnh phúc cần sự đa dạng về tầng lớp cư dân, có khả năng tương tác và bổ sung cho nhau. Vì vậy, thay vì xây dựng từng sản phẩm đơn lẻ, doanh nghiệp xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, với không gian sống, hạ tầng và cả hoạt động cộng đồng.
“Về lâu dài, Nam Long mong muốn cư dân sở hữu cả một hành trình sống, nơi họ cảm thấy tự hào, an tâm và nhìn thấy tương lai cho cả gia đình. Chúng tôi tin rằng, khi một đô thị được kiến tạo bài bản, lấy "con người làm trung tâm", cộng đồng cư dân sẽ tìm được sự gắn kết sâu sắc, với gia đình, cộng đồng và với khu đô thị”, ông Lucas Loh cho biết.
Theo Nam Long, một đô thị phát triển bền vững vừa phải đáng sống ở hiện tại đồng thời phải có khả năng thích ứng linh hoạt với những thay đổi trong tương lai. Waterpoint được quy hoạch để đáp ứng nhu cầu an cư của 10.000 hộ dân, đón xu hướng giãn dân về các đô thị vệ tinh. Xuyên suốt hành trình phát triển, dòng chảy sông nước thiên nhiên, hệ thực vật bản địa… được bảo tồn, gìn giữ nguyên vẹn, giảm thiểu tác động đến tự nhiên.
Đại diện doanh nghiệp cho biết, Waterpoint là dự án điển hình cho chiến lược phát triển đô thị tích hợp. Đồng thời, dự án định hình nên DNA đô thị tích hợp của Nam Long dựa trên ba giá trị cốt lõi: kết nối liền mạch, cộng đồng dân cư có phong cách sống riêng và phát triển bền vững.
Trong định hướng hoàn thiện hệ sinh thái đô thị, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thiện hệ tiện ích – dịch vụ, chủ đầu tư đang tiếp tục mở rộng phân khúc sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Tại vị trí tiếp giáp sông Vàm Cỏ Đông và hệ thống kênh đào rộng 3 ha, Nam Long giới thiệu The Pearl – khu compound cao cấp nhất tại Waterpoint, mang đến không gian sống biệt lập, riêng tư.
Trong khi đó, tại trái tim của đô thị, nơi tiện nghi hiện đại giao hòa cùng thiên nhiên sinh thái từ công viên trung tâm, Nam Long vừa chính thức khởi công Solaria Rise. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn sống xanh EDGE quốc tế, dành cho giới trẻ năng động, gia đình trẻ đang tìm kiếm không gian sống xanh, chất lượng, tiện nghi.
“Với định hướng bền vững, Waterpoint đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đô thị. Tại đây, mọi thế hệ cư dân đều có thể tìm thấy không gian sống lý tưởng cho riêng mình, trong mối gắn kết với cộng đồng giàu bản sắc”, vị đại diện khẳng định.
