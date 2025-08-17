Mỗi sáng, việc đầu tiên ông Trần Văn Lâm, 65 tuổi làm khi thức dậy là dắt xe đạp ra khỏi nhà, bắt đầu đạp xe qua những cung đường giữa lòng đô thị. Hơn hai năm trước, ông Lâm cùng gia đình chuyển từ TP HCM về Waterpoint, bắt đầu một chương mới của cuộc sống - yên bình, gần gũi thiên nhiên. Đạp xe cùng những người bạn cao tuổi là lúc ông Lâm cảm thấy thư thái, dễ chịu nhất.

Waterpoint có 13 km lối dạo bộ, 8 km đường đạp xe. Tất cả đều được quy hoạch tách biệt làn xe cơ giới, len lỏi giữa những mảng xanh rợp bóng cây, kênh đào. Hít thở bầu không khí trong lành từ thiên nhiên, những cư dân lớn tuổi như ông Lâm có tinh thần sảng khoái hơn. Hơn hết, ông có thêm những người bạn. Ngoài những buổi sáng đạp xe, thỉnh thoảng họ sang nhà nhau để thưởng trà, đánh cờ… giúp cuộc sống có thêm màu sắc.

“Không khí ở đây trong lành, yên tĩnh khác xa chỗ ở trước đây. Tôi thấy thư giãn, ngủ ngon và cũng có thêm nhiều bạn bè”. ông Lâm nói.