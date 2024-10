Watch Series 10 - bản nâng cấp lớn của Apple

Không chỉ màn hình lớn, Watch Series 10 cũng nâng cấp trải nghiệm đeo thoải mái. Model này nặng 35,3 gram nguyên thân máy, nhẹ hơn nhiều so với Series 9 cùng chất liệu nhôm là 51,5 gram. Con số này bằng hơn nửa so với các smartwatch thể thao khác như Samsung Galaxy Ultra (60 gram) hay Apple Watch Ultra 2 (61,4 gram). Sản phẩm được làm mỏng hơn một chút so với model tiền nhiệm là 9,7 mm.

Trọng lượng nhẹ hơn có thể không thay đổi quá nhiều cảm giác khi đeo trong ngày nhưng thay đổi hành vi, thói quen khi ngủ. Người dùng hoàn toàn có thể đeo Watch Series 10 khi nghỉ ngơi để tận dụng khả năng đo giấc ngủ chuyên sâu cũng như các tính năng cao cấp về cảnh báo nhịp tim, chứng ngưng thở khi ngủ (hiện chưa hỗ trợ tại Việt Nam).

Một điểm nhấn khác trong kích thước sản phẩm là bản thêm kết nối di động có trọng lượng tương đương bản GPS thay vì nặng hơn một chút như các thế hệ trước.