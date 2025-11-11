Warren Buffett tăng tốc quyên góp tài sản làm từ thiện

Tỷ phú Warren Buffett cho biết sẽ đẩy nhanh việc cho đi phần lớn khối tài sản 149 tỷ USD.

Kế hoạch này được Buffett tiết lộ trong bức thư cuối cùng gửi cổ đông với vai trò CEO Berkshire Hathaway. Ông cho biết việc đẩy nhanh chuyển giao tài sản cho các quỹ từ thiện được thực hiện do các con ông đã lớn tuổi.

"Việc này sẽ tăng khả năng chúng phân bổ được hết tài sản của tôi, trước khi những người ủy thác thay thế chúng", ông giải thích. Năm 2006, ông ký cam kết cho đi, nhằm quyên góp 99% tài sản làm từ thiện.

Năm ngoái, ông tiết lộ đã chọn 3 người ủy thác tiềm năng để quản lý các quỹ từ thiện trong trường hợp ba người con là Susan (72 tuổi), Howard (71 tuổi) và Peter (67 tuổi) không thể tiếp tục công việc. Những người này trẻ và quen thân với các con của ông. Danh tính của họ không được tiết lộ.

Dù vậy, tỷ phú 95 tuổi cho biết vẫn giữ lại một lượng lớn cổ phiếu hạng A của Berkshire cho đến khi cổ đông thoải mái với CEO mới như họ từng tin tưởng ông và phó tướng Charlie Munger.

"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Các con của tôi và HĐQT đều tin tưởng 100% vào Greg", ông viết. Phó chủ tịch Greg Abel (63 tuổi) thay thế Buffett (95 tuổi) làm CEO Berkshire kể từ đầu năm tới. Nhà thông thái vùng Omaha sau đó sẽ chỉ giữ chức Chủ tịch.

Warren Buffett tại ĐHCĐ Berkshire Hathaway năm 2019. Ảnh: AFP

Buffett hiện sở hữu khoảng 149 tỷ USD tài sản, phần lớn đến từ số cổ phiếu hạng A của Berkshire. Ông hiện là cổ đông lớn nhất của công ty này.

Tỷ phú cho biết đã chuyển đổi 1.800 cổ phiếu hạng A thành 2,7 triệu cổ phiếu hạng B và quyên góp cho 4 quỹ từ thiện gia đình (Quỹ Susan Thompson Buffett, Sherwood, Howard G. Buffett và NoVo). Tổng giá trị đợt quyên tặng lần này là hơn 1,3 tỷ USD. Ông cũng khẳng định việc quyên góp "không phản ánh sự thay đổi quan điểm về triển vọng của Berkshire".

Buffett bắt đầu viết thư hàng năm gửi cổ đông từ năm 1965, trở thành bức thư được mong chờ nhất tại Wall Street. Nhà đầu tư và các lãnh đạo doanh nghiệp khác muốn biết đánh giá của ông về nền kinh tế, tìm hiểu chiến lược tài chính và rút ra bài học về cuộc sống.

Từ năm 2026, Abel sẽ thay Buffett viết thư gửi cổ đông. Tỷ phú cho biết sau khi rời chức CEO sẽ "im hơi lặng tiếng", nhưng vẫn viết thư vào dịp lễ Tạ Ơn mỗi năm.

Bức thư năm nay cũng là lần hiếm hoi tỷ phú đề cập đến sức khỏe của mình: "Điều khiến tôi ngạc nhiên là tôi vẫn thấy khỏe. Dù di chuyển chậm lại và đọc chữ ngày càng khó, tôi vẫn đến văn phòng 5 ngày mỗi tuần để làm việc cùng những người tuyệt vời", ông viết. Tỷ phú tự nhận mình "già muộn", nhưng khi tuổi già đến thì "không thể né tránh".

Sau khi tiếp quản Berkshire năm 1965, Buffett đã biến công ty từ một nhà máy dệt gặp khó khăn thành tập đoàn trị giá 1.000 tỷ USD hiện tại. Tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ bảo hiểm, đường sắt, năng lượng đến hàng tiêu dùng. Trong thư, ông khẳng định sức mạnh của Berkshire, cho rằng mô hình của tập đoàn đủ khả năng vượt qua hầu hết biến động kinh tế.

Tính đến cuối tháng 9, Berkshire nắm giữ lượng kỷ lục 381,6 tỷ USD tiền mặt. Tập đoàn đã bán cổ phiếu trong danh mục đầu tư 12 quý liên tiếp, phản ánh sự dè dặt của Buffett khi thị trường chứng khoán lên cao. Các mảng kinh doanh cốt lõi của hãng vẫn duy trì kết quả khả quan, với lợi nhuận hoạt động quý III tăng 34%.

Dù vậy, Buffett cho biết quy mô khổng lồ của tập đoàn cũng là điểm hạn chế của họ. "Nhìn chung, các công ty của Berkshire có triển vọng trên trung bình, được dẫn dắt bởi một số "viên ngọc quý" quy mô lớn và ít liên quan đến nhau. Tuy nhiên, 10-20 năm tới sẽ có nhiều công ty vượt trội Berkshire", ông viết.

Năm nay, cổ phiếu tập đoàn đã tăng 10%, thấp hơn khá nhiều so với thị trường chung và nhóm cổ phiếu công nghệ. "Giá cổ phiếu của chúng ta biến động thất thường, đôi khi giảm tới 50%, như đã xảy ra 3 lần trong 60 năm qua. Nhưng đừng tuyệt vọng, nước Mỹ sẽ hồi phục, và cổ phiếu Berkshire cũng vậy", Buffett kết luận.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)