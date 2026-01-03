Warren Buffett: 'Đừng quá lo lắng về lương khởi điểm'

Tỷ phú cho rằng lương khởi điểm tốt có thể tạo nền tảng tài chính, nhưng đồng nghiệp và sếp sẽ ảnh hưởng lớn hơn đến thành công dài hạn.

Sau 60 năm dẫn dắt Berkshire Hathaway, huyền thoại đầu tư Warren Buffett cuối năm ngoái rời chức CEO, chỉ còn giữ vai trò Chủ tịch. Trong suốt sự nghiệp, Buffett trở thành biểu tượng của giới kinh doanh và đầu tư, khi thường xuyên chia sẻ những bài học giúp mọi người xây dựng cuộc sống thành công. Ông ca ngợi sức mạnh của lãi gộp, giải thích quan điểm đầu tư và chia sẻ bài tập tư duy để sống không hối tiếc.

Tại Đại hội cổ đông năm 2025 của Berkshire Hathaway, Buffett đã đưa ra lời khuyên cho những người ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Khi trả lời câu hỏi về những bài học ông rút ra sớm trong cuộc đời, Buffett nói: "Đừng quá lo lắng về lương khởi điểm và hãy thận trọng với người bạn làm việc dưới quyền, vì bạn sẽ học theo thói quen của những người xung quanh. Có những công việc bạn thậm chí không nên nhận".

Tỷ phú đầu tư Warren Buffett tại một sự kiện ở Idaho (Mỹ) năm 2023. Ảnh: AFP

Thừa nhận người mới đi làm có thể bị hấp dẫn bởi công việc trả lương cao nhất, Buffett nhấn mạnh có nhiều yếu tố khác quan trọng hơn trong suốt sự nghiệp. Lương khởi điểm tốt có thể giúp tạo nền tảng tài chính vững chắc, nhưng đồng nghiệp và người quản lý còn có ảnh hưởng lớn hơn đến thành công dài hạn.

"Bạn giao thiệp với ai là điều cực kỳ quan trọng. Đừng kỳ vọng mọi quyết định mình đưa ra đều đúng, nhưng nhìn chung cuộc đời bạn sẽ theo hướng của những người bạn làm việc cùng, những người bạn ngưỡng mộ và trở thành bạn bè", ông giải thích.

Buffett chia sẻ trải nghiệm cá nhân về việc tìm được những người thầy đã truyền lại kinh nghiệm khi ông còn trẻ và đang học cách điều hành doanh nghiệp. Từ đó, tỷ phú khuyến khích người trẻ tìm những người có sự nghiệp mà họ ngưỡng mộ để làm việc cùng.

"Tôi có 5 ông chủ trong đời và tôi thích tất cả. Họ đều rất thú vị, dù cuối cùng tôi vẫn quyết định rằng làm việc cho chính mình thích hơn. Nhưng nếu bạn tìm được những người tuyệt vời để làm việc cùng, đó chính là nơi nên đến", ông nói.

Ngoài việc ở cạnh những người thông minh và thú vị, Buffett cho rằng nên tìm một công việc mà bạn vẫn sẵn sàng làm ngay cả khi không cần tiền. "Tôi đã có điều đó trong một thời gian rất dài", ông nói thêm.

Tỷ phú 96 tuổi còn nhiều lần chia sẻ niềm vui mà công việc và đồng nghiệp mang lại. "Tôi được làm điều mình thích với những người mình yêu quý", Buffett nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2008.

Ông khuyến khích người trẻ tìm một con đường sự nghiệp có ý nghĩa tương tự. "Điều khiến tôi thấy thú vị là trong lĩnh vực đầu tư, rất nhiều người rời bỏ nó sau khi đã kiếm được một khoản tiền lớn. Bạn thực sự nên làm một công việc mà mình sẽ gắn bó dù có cần tiền hay không", Buffett nói tại ĐHCĐ năm 2025.

Hà Thu (theo CNBC)