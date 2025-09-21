Warp ra mắt giải pháp an ninh cho mạng lưới logistics phi tài sản

Giải pháp mới của Warp giúp doanh nghiệp logistics giám sát lô hàng theo thời gian thực, tăng tốc độ vận chuyển và bảo mật dữ liệu toàn diện.

Công ty logistics công nghệ Warp vừa giới thiệu WarpWarden, bộ giải pháp giám sát, bảo mật và vận hành nâng cao, được thiết kế để mang lại hiệu suất ở tầm doanh nghiệp mà không cần sở hữu tài sản vật chất như xe tải hay kho bãi.

Bộ giải pháp WarpWarden tích hợp nhiều tính năng nhằm đảm bảo an ninh và duy trì tiến độ vận chuyển. Cụ thể, hệ thống sử dụng công nghệ thị giác máy tính để giám sát liên tục pallet trên toàn mạng lưới, đồng thời quét dữ liệu ở cả cấp độ kiện hàng và lô hàng, kèm hình ảnh ghi nhận tại mọi điểm tiếp xúc. Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng để bảo mật dữ liệu khách hàng, trong khi quá trình thẩm định đối tác vận tải giúp duy trì tiêu chuẩn vận hành cao.

WarpWarden còn bao gồm các kịch bản dự phòng nhằm bảo đảm lô hàng luôn được vận chuyển đúng tiến độ, cơ chế dự phòng mạng lưới để hạn chế gián đoạn, cùng hệ thống chứng chỉ và tuân thủ nghiêm ngặt, bao gồm TSA PreCheck cho hàng không, an ninh vật lý và các yêu cầu pháp lý liên quan.

Công nghệ WarpWarden giám sát lô hàng ở mọi điểm tiếp xúc, đảm bảo an toàn và đúng hạn. Ảnh: NicoElNino AdobeStock

Ông Daniel Sokolovsky, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Warp, cho biết: chất lượng không được quyết định bởi việc sở hữu xe tải hay nhà kho, mà bởi khả năng kiểm soát ở từng khâu vận chuyển. "Trong bối cảnh các hệ thống lỗi thời và quy trình rời rạc đang khiến doanh nghiệp khó đáp ứng kỳ vọng khách hàng, việc duy trì khả năng hiển thị theo thời gian thực và kiểm soát chủ động sẽ giúp hàng hóa lưu chuyển với độ tin cậy, tốc độ và sự linh hoạt mà chuỗi cung ứng hiện đại đòi hỏi", ông nói.

Ông Troy Lester, đồng sáng lập kiêm Giám đốc doanh thu Warp, nhấn mạnh Warp vận hành một mạng lưới logistics dựa trên công nghệ, không phụ thuộc vào phương tiện, kết hợp giải pháp vận tải toàn diện với kỷ luật vận hành. Warp đặt ra các tiêu chuẩn hàng đầu về giám sát, an ninh và tuân thủ, từ đó mang lại dịch vụ có khả năng mở rộng, đáng tin cậy và minh bạch trên toàn chuỗi.

Bà Diep Nguyen, Giám đốc công nghệ Warp, chia sẻ thêm: "Trong bốn năm qua, chúng tôi đã xây dựng hơn chục kịch bản dự phòng cho các khách hàng lớn. Nhiều lần Warp được gọi vào phút chót để xử lý tình huống và chúng tôi vẫn thực hiện trọn vẹn nhờ công nghệ cùng kinh nghiệm vận hành, bảo đảm lô hàng luôn đúng hạn và an toàn, kể cả trong hoàn cảnh bất ngờ".

Hải My (Theo Food Logistics)