Want Want Frozen - kem ống giải nhiệt mùa hè

Want Want Frozen với hương vị tự nhiên, người dùng có thể sử dụng như kem nếu cho vào ngăn đá hoặc nước uống giải khát khi bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

Kem ống Want Want Frozen ra mắt tại Nam Kinh (Trung Quốc) từ năm 1997. Trải qua gần 30 năm, sản phẩm trở thành biểu tượng gắn bó với nhiều thế hệ người tiêu dùng. Tại Việt Nam, kem ống Want Want Frozen gia nhập thị trường năm 2019, và nhanh chóng trở thành món ăn vặt yêu thích của nhiều lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em.

Kem ống Want Want Frozen với phiên bản nâng cấp. Ảnh: Want Want

Kem ống Want Want Frozen có hương vị độc đáo và đa dạng như dâu, cola, nho... được sản xuất từ những nguyên liệu chất lượng, nguồn sữa nhập khẩu phối hợp thiết bị hiện đại, quy trình sản xuất độc đáo và quản lý quy trình nghiêm ngặt. Mỗi cây kem có kết cấu mịn, có thể ăn ngay, dễ dàng bẻ đôi, tạo sự tương tác và thích hợp với mọi lứa tuổi. Người tiêu dùng khi mua về có thể bảo quản sản phẩm ở ngăn đá hay ngăn mát để sử dụng như một thức uống giải khát tiện lợi.

Want Want Frozen được nhiều em nhỏ yêu thích. . Ảnh: Want Want

Want Want Frozen cũng không có chất béo chuyển hóa, không gây hại cho sức khỏe. Ông bà, cha mẹ có thể sử dụng cùng con, nếu không ăn kem vì sợ ê buốt răng thì có thể uống. Ngoài ra, Want Want Frozen còn là một sản phẩm có nhiều cách dùng khác nhau như làm đá viên nhiều màu sắc, pha với sprite, làm cocktail...

Đại diện thương hiệu cho biết với khí hậu đặc trưng của Việt Nam là nóng quanh năm, sản phẩm Want Want Frozen được các em nhỏ từ tiểu học, trung học đến sinh viên ưa chuộng. Sản phẩm còn thu hút các bạn trẻ bởi thiết kế bao bì trẻ trung, mỗi hương vị là một màu sắc.

Want Want được vinh danh "Top 10 Best Brands Vietnam" năm 2024. Ảnh: Want Want

Want Want thành lập vào năm 1962 tại thành phố Nghi Lan, Đài Loan (Trung Quốc) với truyền thống sản xuất bánh gạo. Sau hơn 60 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp trở thành một trong những tập đoàn bánh gạo hàng đầu thế giới, sở hữu 34 nhà máy với 814 dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc và 53 chi nhánh trên thế giới. Các sản phẩm của Want Want hiện được tiêu thụ tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, với chuỗi sản phẩm phong phú từ bánh gạo, kẹo dẻo, snack, đến thức uống dinh dưỡng... đặc biệt là món kem ống Want Want Frozen.

Want Want từng được Forbes bình chọn là một trong 50 công ty niêm yết lớn nhấtcChâu Á - Thái Bình Dương trong 5 năm liên tiếp, một trong 20 thương hiệu quốc tế hàng đầu tại Đài Loan (Trung Quốc). Đến năm 2019, tập đoàn này mở rộng mạng lưới đến thị trường Việt Nam. Năm 2022, doanh nghiệp khánh thành nhà máy đầu tiên và lớn nhất bên ngoài Trung Quốc tại Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Nhà máy tọa lạc trên diện tích khoảng 75.000m2, được trang bị máy móc thiết bị hiện đại với tổng vốn đầu tư lên đến 50 triệu USD. Sau 2 năm, nhà máy hoạt động hết công suất với tổng nhân công tối đa lên đến 2.000 người. Năm 2024, Want Want Việt Nam được vinh danh "Top 10 Best Brands Vietnam".

Hải My