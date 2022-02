Wang Ji Won cưới

Hàn QuốcNữ diễn viên Wang Ji Won kết hôn với vũ công ballet Park Jong Suk sau hai năm yêu, tại Seoul ngày 6/2.

SH Media Corp - công ty quản lý của Wang Ji Won - cho biết đám cưới được tổ chức riêng tư, chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể. Công tác kiểm soát dịch được tăng cường nhằm ngăn chặn các ca nhiễm nCoV tăng cao tại Hàn.

Sau hôn lễ, Ji Won tiếp tục đóng phim There is no Goo Pil Soo, còn Park Jong Suk dự kiến tổ chức buổi công diễn ballet hoành tráng tại Seoul trong năm nay.

Theo No Cut News, đôi uyên ương bén duyên khi góp mặt trong một buổi diễn ballet hai năm trước. Họ đồng điệu quan điểm sống, có thể nói chuyện hàng giờ về vũ kịch và luôn thấu hiểu nhau. Suốt thời gian yêu, cả hai chưa từng to tiếng hay mâu thuẫn.

Trước đó trên trang cá nhân, Wang Ji Won đăng loạt ảnh cưới phong cách hiện đại lẫn tạo hình múa. Cô cho biết hạnh phúc khi tìm được người có chung đam mê, suy nghĩ. "Tôi hứa dành trọn phần đời còn lại cho chú rể tương lai - người luôn quan tâm, an ủi và sát cánh bên tôi. Tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt vai trò diễn viên, nhà giáo dục và vợ. Chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc, tươi đẹp", cô viết.

Ảnh cưới của Wang Ji Won - Park Jong Suk. Ảnh: Yoon6photo

Wang Ji Won sinh năm 1988, xuất thân gia thế. Cha cô là ông Wang Jung Hong, đứng đầu cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm quốc phòng (DAPA). Ông Wang từng là Tổng thư ký Cơ quan Thanh tra và kiểm toán Hàn Quốc (BAI). Sau tốt nghiệp trường Ballet Hoàng gia ở Anh và chuyên ngành múa, Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, Ji Won gia nhập Đoàn ballet Quốc gia Hàn Quốc. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 2012, từng đóng phim I need romance 3, Người thừa kế, Good Doctor, Em là định mệnh đời anh, Con tàu y đức...

Park Jong Suk kém vợ ba tuổi, tốt nghiệp Học viện Washington Ballet, Pennsylvania Ballet... ở Mỹ. Hiện anh là vũ công chính của Nhà hát ballet Quốc gia Hàn Quốc.

Wang Ji Won và Ha Ji Won trong phim 'Con tàu y đức' Wang Ji Won và Ha Ji Won trong phim "Con tàu y đức". Video: MBC

Thanh An