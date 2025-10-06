Wang Chuqin vô địch giải 'Grand Slam bóng bàn' lớn nhất

Tay vợt số một thế giới Wang Chuqin hạ Felix Lebrun 11-7, 11-2, 11-5, 11-7 trong trận chung kết đơn nam China Smash 2025 ngày 5/10.

Trên đường vào chung kết, Wang Chuqin (Vương Sở Khâm) thua tới 6 hiệp trong 5 trận. Tuy nhiên, anh không gặp nhiều khó khăn trong trận đấu với Lebrun. Tay vợt 19 tuổi người Pháp không ghi được quá 7 điểm ở cả bốn hiệp chung kết, nên vẫn chưa thể giành giải Grand Smash đầu tiên trong sự nghiệp.

Wang Chuqin trong trận chung kết đơn nam China Smash gặp Felix Lebrun ở Bắc Kinh, Trung Quốc chiều 5/10/2025. Ảnh: CZTV

Với Wang, đây là danh hiệu lớn thứ hai trong năm của hệ thống World Table Tennis (WTT), sau US Smash. Ngoài ra, anh cũng thắng Hugo Calderano trong trận chung kết bóng bàn thế giới, giải đấu do Liên đoàn bóng bàn thế giới (ITTF) tổ chức.

So với các giải lớn khác, China Smash có tổng tiền thưởng nhiều nhất, lên tới hơn 2 triệu USD. Chức vô địch này đem về cho Wang 130.000 USD, tiền thưởng nhiều nhất năm của hệ thống WTT.

China Smash diễn ra từ 25/9 đến 5/10 tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Trước khi vào chung kết, Wang đã thắng Jang Woo-jin, Milosz Redzimski, An Jae-hyun, Sora Matsushima và Xiang Peng (Hướng Bằng). Trận đấu với Xiang khó khăn nhất, bởi Wang có lúc bị dẫn 0-2 rồi 1-3, nhưng thắng ngược 4-3.

Wang Chuqin 25 tuổi, cao 1,82 m, thuận tay trái và có khả năng tấn công thuận tay mạnh nhất thế giới. Anh cũng là tay vợt nam còn thi đấu được theo dõi nhiều nhất ở Trung Quốc hiện tại. Tài khoản Weibo của anh có gần 10 triệu lượt theo dõi.

Ở nội dung đơn nữ, bất ngờ xảy ra khi Wang Manyu (Vương Mạn Dục) thắng tay vợt số một thế giới Sun Yingsha (Tôn Dĩnh Sa) 10-12, 11-7, 11-9, 11-5, 8-11, 11-2 trong trận chung kết. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của Wang Manyu trong năm, dù cô vẫn chưa thể soán vị trí số một thế giới ở Sun.

Giải đấu lớn tiếp theo của bóng bàn là WTT Champions ở Montpellier, Pháp, từ 28/10 đến 2/11, với quỹ thưởng 500.000 USD. WTT Champions là hệ thống giải bóng bàn tương ứng các giải Masters trong quần vợt, bởi độ danh giá của nó chỉ đứng sau các giải Grand Smash và Tour Finals.

Xuân Bình