Walmart ứng dụng công nghệ RFID quản lý hàng tươi sống

Nhà bán lẻ Walmart triển khai công nghệ nhận diện bằng sóng vô tuyến trong các ngành hàng tươi sống nhằm tăng hiệu quả vận hành và đảm bảo độ tươi của sản phẩm.

Theo thông báo mới nhất, Walmart đang mở rộng triển khai công nghệ nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID) cho các nhóm hàng tươi sống, thông qua hợp tác với Avery Dennison - tập đoàn chuyên về giải pháp nhận dạng kỹ thuật số. Hai bên đã cùng phát triển và thử nghiệm công cụ RFID có khả năng hoạt động ổn định trong môi trường ẩm, lạnh như các quầy bảo quản thịt, bánh và đồ chế biến sẵn - vốn là thách thức lâu nay của ngành bán lẻ.

Một nhân viên Walmart đang quét bánh quy. Ảnh: Walmart

Walmart cho biết công nghệ này giúp giảm thiểu lãng phí thực phẩm, đảm bảo độ tươi và nâng cao hiệu quả quản lý tồn kho. Mỗi sản phẩm sẽ được gắn mã nhận dạng kỹ thuật số riêng, cho phép nhân viên theo dõi tình trạng, thời hạn sử dụng và xác định chính xác thời điểm cần xoay vòng hoặc giảm giá hàng hóa.

"Chúng tôi tin rằng công nghệ phải giúp cuộc sống dễ dàng hơn cho cả nhân viên và khách hàng", bà Christyn Keef, Phó chủ tịch phụ trách chuyển đổi vận hành của Walmart Mỹ, chia sẻ. "Nhờ giảm khối lượng công việc thủ công, nhân viên có thêm thời gian tập trung vào điều quan trọng nhất - phục vụ khách hàng".

Giải pháp RFID mới này được kỳ vọng giảm lượng thực phẩm bán không hết và hạn chế rác thải thực phẩm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Walmart là giảm một nửa lượng tổn thất và lãng phí thực phẩm trong vận hành toàn cầu trước năm 2030.

Walmart là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc ứng dụng RFID. Trong khi đó, xu hướng sử dụng công nghệ này đang lan rộng trong ngành thực phẩm: Kroger đã công bố kế hoạch triển khai RFID của Avery Dennison, còn Chipotle dự kiến hoàn tất áp dụng trên toàn hệ thống vào cuối năm 2024.

Ngọc Minh (theo Supply Chain Dive)