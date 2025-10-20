Walmart ứng dụng AI hợp nhất chuỗi cung ứng toàn cầu

Walmart đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa nhằm tối ưu chi phí, nâng cao độ chính xác và tốc độ vận hành trong toàn bộ mạng lưới chuỗi cung ứng.

Trong vài năm qua, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới đã đầu tư chiến lược vào công nghệ để giúp hệ thống hoạt động linh hoạt, thích ứng nhanh với biến động thị trường. Bà Indira Uppuluri, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách công nghệ chuỗi cung ứng Walmart cho biết: "Mọi hoạt động của chúng tôi từ đầu đến cuối đều được dẫn dắt bởi một dạng trí tuệ nhân tạo nào đó".

Bà cho biết công ty liên tục thử nghiệm các mô hình công nghệ mới ở quy mô nhỏ, thu thập phản hồi trước khi triển khai toàn hệ thống. Một trong những công nghệ nền tảng là mô hình "digital twin" - bản sao kỹ thuật số của hệ thống vận hành, giúp doanh nghiệp đánh giá các phương án mô phỏng, tính toán rủi ro và đưa ra quyết định tối ưu.

Một công nhân di chuyển một kiện hàng dọc theo băng chuyền đóng gói tại trung tâm phân phối Walmart ở Dallas-Fort Worth, Texas. Ảnh: Walmart

Dưới đây là bốn cách Walmart đang mở rộng ứng dụng AI để tăng khả năng kết nối và thích ứng của chuỗi cung ứng.

Dự báo nhu cầu

Doanh nghiệp phát triển hệ thống mạng nơ-ron hồi quy đa tầng (multi-horizon recurrent neural network) nhằm dự đoán nhu cầu trong nhiều giai đoạn tương lai. Mô hình này sử dụng dữ liệu từ lịch sử bán hàng, các sự kiện dự kiến và xu hướng toàn cầu để đưa ra dự báo chính xác hơn.

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể lên kế hoạch hàng tồn kho sớm và tránh tình trạng dư thừa, đồng thời tối ưu việc nhập hàng và quản lý thời gian giao nhận.

Quản lý hàng tồn kho

Công cụ AI tự động giúp Walmart có cái nhìn toàn diện về lượng hàng tại cửa hàng, trung tâm phân phối và kho vận. Khi nhu cầu tăng đột biến, hệ thống có thể tự động điều chỉnh kế hoạch bổ sung hàng, thay đổi luồng vận chuyển để đáp ứng kịp thời.

AI kết hợp thị giác máy tính còn được sử dụng trong khâu kiểm định chất lượng hàng nhập, giúp phát hiện sản phẩm hư hỏng hoặc lỗi hạn sử dụng, giảm sai sót trong chuỗi lưu thông.

Vận hành kho hàng

Trong các trung tâm phân phối, đơn vị tích hợp AI tạo sinh (generative AI), robot và camera thông minh để loại bỏ thao tác thủ công lặp lại, đảm bảo năng suất và an toàn. Khi phát sinh sự cố như xe hàng đến muộn hoặc pallet hỏng, hệ thống AI sẽ tự động đề xuất nhân viên phù hợp để xử lý, dựa trên dữ liệu lịch làm việc và kỹ năng cá nhân.

Các tình huống này cũng được lưu vào cơ sở dữ liệu nội bộ để phục vụ đào tạo và cải thiện quy trình trong tương lai.

Quản lý logistics

Để tối ưu vận tải, Walmart sử dụng mô hình tìm kiếm thích ứng (adaptive large neighborhood search) giúp tài xế lựa chọn tuyến đường nhanh và tiết kiệm chi phí nhất.

AI cũng hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa điểm xuất hàng và điều hướng tuyến vận chuyển trong trường hợp gián đoạn, như tắc nghẽn kênh đào Panama hay ảnh hưởng thời tiết. Những công nghệ này giúp giảm rủi ro, duy trì tỷ lệ giao hàng đúng hạn và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Nhờ chiến lược đầu tư đồng bộ, Walmart đang xây dựng nền tảng chuỗi cung ứng thông minh, có khả năng tự học và tự điều chỉnh - một bước tiến quan trọng hướng tới mô hình bán lẻ toàn cầu vận hành theo thời gian thực.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)