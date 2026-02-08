Walmart sắp giao hàng xuyên biên giới cho người bán

Walmart chuẩn bị ra mắt chương trình vận chuyển xuyên biên giới mới Walmart Exports, cho phép người bán trên nền tảng của hãng giao hàng từ Mỹ sang Mexico và Canada.

Theo email tập đoàn này gửi tới người bán, được chia sẻ bởi nhà cung cấp phần mềm vận chuyển GeekSeller, chương trình dự kiến triển khai từ đầu năm 2026 cho các nhà bán hàng sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên thứ ba của Walmart (Walmart Fulfillment Services).

Một cửa hàng Walmart tại Oceanside, California, Mỹ. Ảnh: Reuters

Dịch vụ này cho phép các sản phẩm đủ điều kiện được giao từ Mỹ tới người mua tại Mexico và Canada, trước khi mở rộng sang các quốc gia khác theo lộ trình. Các mặt hàng đáp ứng tiêu chí sẽ được tự động đưa vào chương trình, trong đó Walmart đảm nhận toàn bộ khâu lấy hàng, đóng gói và vận chuyển, tương tự các đơn hàng nội địa hiện nay.

"Chúng tôi đang thử nghiệm các năng lực mới trên sàn thương mại điện tử, tận dụng mạng lưới logistics và hoàn tất đơn hàng để giúp người bán tại Mỹ tiếp cận khách hàng mua sắm xuyên biên giới", người phát ngôn Walmart cho biết. Theo doanh nghiệp này, các tính năng mới sẽ giúp khách hàng quốc tế tiếp cận danh mục sản phẩm rộng hơn, đồng thời tích hợp các giải pháp nhập khẩu phù hợp trong trải nghiệm mua sắm.

Chương trình Walmart Exports nhằm mở rộng tệp khách hàng cho các nhà bán hàng bên thứ ba đang sử dụng Walmart Fulfillment Services, dịch vụ hiện chỉ giao hàng trong phạm vi nước Mỹ. Phát biểu tại hội nghị của Morgan Stanley hồi tháng 12, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính Walmart John David Rainey cho biết tập đoàn đặt mục tiêu xây dựng "năng lực hoàn tất đơn hàng tốt nhất thế giới" cho khách hàng.

"Với người bán trên Walmart, nếu không sử dụng Walmart Fulfillment Services thì coi như đang khai thác nền tảng chưa đúng cách", ông Rainey nói.

Các nhà bán hàng bên thứ ba đóng vai trò quan trọng trong chiến lược thương mại điện tử của tập đoàn, giúp hãng mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt ở các nhóm hàng như ôtô, đồ chơi, điện tử và thời trang.

Chương trình mới cũng cho thấy cạnh tranh ngày càng rõ nét giữa Walmart và Amazon. Trước đó, Amazon đã triển khai chương trình FBA Export, hỗ trợ hoàn tất đơn hàng và vận chuyển quốc tế cho người bán.

Những năm gần đây, Walmart liên tục đầu tư vào dịch vụ logistics quốc tế cho người bán, trong đó có Walmart Cross Border. Dịch vụ này cho phép người bán đặt vận chuyển đường biển từ các cảng tại Trung Quốc và Việt Nam về Mỹ.

Ánh Dương (theo Supply Chain Dive)