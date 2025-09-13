Walmart giao hàng trong ngày tại thành phố lớn

MỹWalmart tăng tốc giao hàng trên sàn thương mại điện tử tại nhiều thành phố lớn nhằm gia tăng cạnh tranh trực tiếp với Amazon.

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng (fulfillment) - nơi Walmart lưu trữ và vận chuyển sản phẩm cho các nhà bán hàng bên thứ ba, nay sẽ cung cấp tùy chọn giao hàng trong ngày tại các thành phố lớn của Mỹ, bao gồm New York, Los Angeles, Chicago, Houston và Atlanta.

"Mục tiêu của Walmart là đáp ứng tốc độ mà khách hàng mong đợi", ông Manish Joneja, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng marketplace và dịch vụ hoàn tất đơn hàng của Walmart Mỹ, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Theo ông, dịch vụ này áp dụng với một số sản phẩm phổ biến nhất trên website, và Walmart dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi giao hàng trong ngày đến nhiều khu vực khác.

Hiện Walmart đứng số một trong bảng xếp hạng Transport Topics Top 100 các hãng vận tải tư nhân lớn nhất Bắc Mỹ. Trong khi đó, Amazon giữ vị trí số một trong danh sách các hãng vận tải logistics lớn nhất Bắc Mỹ, số 15 trong bảng xếp hạng vận tải tư nhân và số một trong Top 50 doanh nghiệp vận tải hàng hóa toàn cầu.

Walmart, tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới, có những bước tiến trong thương mại điện tử. Ảnh: Dustin Chambers/Bloomberg News

Là nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, Walmart đang tăng cường tập trung vào thương mại điện tử như một trụ cột quan trọng trong chiến lược tăng trưởng. Do người tiêu dùng ngày càng sẵn sàng chi thêm để được giao hàng nhanh hơn, hãng đặt ưu tiên đặc biệt vào tốc độ giao nhận. Song song đó, Walmart cũng đẩy mạnh phát triển "marketplace" (chợ trực tuyến) bằng cách thu hút thêm nhiều nhà bán hàng và mở rộng danh mục hàng hóa. Dịch vụ fulfillment - nơi các nhà bán hàng trả phí để được sử dụng hệ thống kho vận của Walmart, được coi là một phần quan trọng trong mục tiêu cải thiện lợi nhuận.

Walmart đã có những bước tiến trong thương mại điện tử nhưng vẫn phải chạy đua để bắt kịp Amazon - tập đoàn đã xây dựng được hệ sinh thái khổng lồ xoay quanh giao hàng thần tốc và mạng lưới các nhà bán hàng thứ ba. Trong khi đó, Amazon đang tìm cách mở rộng thị phần trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm - nơi Walmart hiện vẫn chiếm ưu thế.

Ông lớn này cũng mở rộng hoạt động kinh doanh trực tuyến bằng cách tận dụng mạng lưới cửa hàng rộng lớn để phục vụ giao hàng. Hoạt động thương mại điện tử của hãng được kỳ vọng lần đầu tiên có lãi tại Mỹ trong năm nay, và được hỗ trợ bởi công nghệ tự động hóa kho hàng, giúp vận chuyển hiệu quả hơn. Doanh số thương mại điện tử toàn cầu của doanh nghiệp đã tăng 25% trong quý vừa qua.

Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ bắt đầu bán sản phẩm từ nhà bán hàng thứ ba ngay tại một số cửa hàng, thí điểm tại Cypress, Texas. Hãng đồng thời giới thiệu các công cụ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đơn giản hóa quá trình bán hàng trên nền tảng marketplace của mình.

Hải My (Theo Transport Topic)