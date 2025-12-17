Walmart giao hàng bằng drone tại Atlanta

Walmart bắt đầu cung cấp dịch vụ giao hàng bằng drone từ 6 cửa hàng tại đô thị Atlanta, đánh dấu bước mở rộng hợp tác với công ty công nghệ Wing.

Theo thông cáo ngày 3/12, các mặt hàng được phép giao bằng drone (máy bay không người lái) gồm thực phẩm tươi sống, nhu yếu phẩm gia đình và thuốc không kê đơn. "Đây là bước tiến quan trọng trong kế hoạch mở rộng quy mô, đưa giao hàng bằng drone từ lạ thành quen trong đời sống hàng ngày của người dân", Heather Rivera, Giám đốc vận hành thương mại của Wing, cho biết.

Một máy bay không người lái Wing đang vận chuyển hàng giao của Walmart. Ảnh: Walmart

Việc triển khai tại Atlanta nằm trong chiến lược mở rộng dịch vụ được Walmart công bố hồi tháng 6. Tập đoàn dự kiến đưa dịch vụ này vào năm thành phố mới trong vòng một năm, gồm Atlanta, Houston, Charlotte (bang Bắc Carolina) và hai thành phố tại Florida là Orlando và Tampa.

Động thái này tiếp nối thành công của Walmart tại khu vực Dallas-Fort Worth, nơi hãng đã thử nghiệm giao hàng bằng drone với kết quả khả quan. Năm 2024, Walmart công bố kế hoạch mở rộng phạm vi tiếp cận thêm 1,8 triệu hộ gia đình tại Texas, giúp dịch vụ có khả năng tiếp cận tới 75% dân số khu vực. Hiện mỗi tuần, hãng thực hiện hàng nghìn đơn giao nhanh bằng drone tại Dallas-Fort Worth, chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu như trứng, thịt xay hay bơ.

Từ năm 2022, Walmart cũng hợp tác với công ty DroneUp để triển khai dịch vụ tương tự tại Arizona, Florida và Texas, thể hiện chiến lược dài hạn nhằm tối ưu hóa hoạt động giao hàng chặng cuối.

Walmart là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới, thành lập năm 1962 tại Arkansas, Mỹ. Doanh nghiệp vận hành chuỗi siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng giảm giá với hơn 10.000 điểm bán trên toàn cầu. Walmart nổi tiếng nhờ chiến lược giá thấp mỗi ngày, mạng lưới logistics quy mô lớn và khả năng tối ưu chuỗi cung ứng. Tập đoàn cũng mở rộng mạnh sang thương mại điện tử và công nghệ giao hàng, bao gồm giao nhanh, mua online nhận tại cửa hàng và giao bằng drone. Với hàng triệu khách mỗi ngày, Walmart giữ vai trò quan trọng trong ngành bán lẻ Mỹ và nhiều thị trường quốc tế.

Thế Đan