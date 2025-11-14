Walmart dùng cảm biến thông minh quản lý hàng tồn kho

Tập đoàn bán lẻ Walmart hợp tác với công ty Wiliot triển khai cảm biến IoT trong chuỗi cung ứng, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi hàng hóa.

Walmart đang tăng cường ứng dụng công nghệ cảm biến và trí tuệ nhân tạo trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thông qua hợp tác với công ty công nghệ Wiliot, nhà bán lẻ Mỹ triển khai hệ thống cảm biến Internet vạn vật (IoT) để giám sát hàng tồn kho theo thời gian thực, từ trung tâm phân phối đến các cửa hàng.

Các gói hàng của Walmart di chuyển trên băng chuyền tại một trung tâm phân phối ở Dallas-Fort Worth. Ảnh: Wiliot

Theo thông cáo ngày 2/10, dữ liệu thu được từ các cảm biến "ambient IoT" của Wiliot giúp Walmart cải thiện hiệu quả vận hành, độ chính xác trong kiểm kê và giám sát chuỗi lạnh. Hệ thống này tự động gửi cảnh báo, giảm khối lượng công việc thủ công cho nhân viên. Hiện Walmart lắp đặt tại 500 cửa hàng, dự kiến mở rộng toàn quốc trong năm 2026, bao gồm hơn 4.600 điểm bán lẻ và hơn 40 trung tâm phân phối.

Ông Julien Bellanger, Chủ tịch Wiliot, cho biết hàng triệu cảm biến được gọi là "Pixels" đang được gắn lên các pallet hàng hóa di chuyển trong chuỗi cung ứng của Walmart. Trong tương lai, công ty hướng đến gắn cảm biến ở cấp hộp sản phẩm (case level), cho phép theo dõi chi tiết hơn từng đơn vị hàng.

Cảm biến của Wiliot đặc biệt hữu ích trong quản lý chuỗi lạnh, giúp đảm bảo rau củ quả được chuyển ngay vào kho lạnh khi tới cửa hàng. Hệ thống cũng cung cấp tín hiệu định vị tự động, giúp xác định vị trí pallet theo thời gian thực mà không cần quét mã thủ công hay ghi chép giấy tờ.

"Việc xác nhận chính xác các lô hàng trong chuỗi cung ứng là điều vô cùng quan trọng", ông Bellanger nói. "Mọi dữ liệu được tạo tự động, không cần quét mã hay ghi chép, và cả nhà cung cấp lẫn Walmart đều có thể truy xuất thông tin tức thời".

Dữ liệu từ cảm biến được tích hợp trực tiếp vào hệ thống AI của doanh nghiệp. Ông Greg Cathey, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách chuyển đổi và đổi mới của Walmart, nhận định: "Nhờ công nghệ ambient IoT của Wiliot kết hợp với hệ thống AI nội bộ, chúng tôi có thể đưa ra quyết định nhanh hơn, thông minh hơn trong quản lý hàng tồn kho - đồng thời giải bài toán lớn nhất của ngành bán lẻ: biết chính xác mình đang sở hữu gì và ở đâu, vào bất kỳ thời điểm nào".

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)