Walmart chi 300 triệu USD xây trung tâm mới ở Bắc Carolina

Tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước Mỹ sẽ xây dựng trung tâm rộng hơn 110.000 m2, chuyên xử lý các đơn hàng cồng kềnh, dự kiến tạo việc làm cho hơn 300 lao động.

Walmart thông báo sẽ đầu tư 300 triệu USD xây dựng trung tâm hoàn thiện đơn hàng (fulfillment center) tại thành phố Kings Mountain, bang Bắc Carolina, theo thông cáo của Bộ Thương mại bang công bố ngày 1/10.

Trung tâm có diện tích hơn 1,2 triệu feet vuông (tương đương 111.000 m2), dự kiến đi vào hoạt động năm 2027, chuyên xử lý và vận chuyển các mặt hàng cồng kềnh như bàn ghế sân vườn, máy cắt cỏ, với thời gian giao hàng có thể ngắn nhất trong một ngày.

Một nhân viên Walmart đang xử lý hộp. Ảnh: Walmart

Hiện tập đoàn này phục vụ khách hàng tại Bắc Carolina thông qua hơn 214 cửa hàng và trung tâm Sam's Club, cùng 7 cơ sở logistics khác. Việc mở thêm trung tâm mới được kỳ vọng tạo hơn 300 việc làm và tăng năng lực phục vụ khu vực Đông Nam nước Mỹ.

Động thái này nằm trong chiến lược mở rộng mạng lưới kho vận và tối ưu chuỗi cung ứng tại Mỹ của Walmart. Tập đoàn hiện vận hành 29 trung tâm hoàn thiện đơn hàng thương mại điện tử, theo báo cáo thường niên công bố tháng ba.

Tính đến tháng 8, khoảng 44% lượng giao dịch trên sàn thương mại điện tử của Walmart được xử lý qua các trung tâm này; doanh số bán hàng từ các đối tác sử dụng dịch vụ logistics của hãng cũng tăng 20% so với cùng kỳ.

Từ năm 2022, tập đoàn đã công bố kế hoạch xây dựng bốn trung tâm "thế hệ mới" nhằm nâng cao tốc độ giao hàng và hiệu quả vận hành, sau đó mở rộng thêm trung tâm thứ năm vào năm 2023. Các trung tâm này giúp tập đoàn có thể đáp ứng nhu cầu giao hàng trong một, hai ngày cho 75% dân số Mỹ.

Hiện Walmart vận hành các trung tâm tại Illinois, Indiana, Texas và Pennsylvania, còn cơ sở thứ năm tại California (rộng 84.000 m2) dự kiến đi vào hoạt động năm 2026.

Cuối năm 2024, Walmart cũng mở rộng chương trình Multichannel Solutions, cho phép các nhà bán hàng bên thứ ba sử dụng hệ thống chuỗi cung ứng của hãng để giao hàng từ bất kỳ nền tảng thương mại điện tử nào, thay vì chỉ trên website.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)