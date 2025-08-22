Walmart cảnh báo chi phí tăng hàng tuần vì thuế nhập khẩu

Hãng bán lẻ lớn nhất thế giới có kết quả kinh doanh tốt nhờ tích trữ hàng hóa từ trước, nhưng cảnh báo chi phí nửa cuối năm tăng cao.

Ngày 21/8, Walmart công bố báo cáo tài chính quý kết thúc vào ngày 31/7. Theo đó, họ đạt doanh thu 177,4 tỷ USD, cao hơn dự báo trong khảo sát của hãng dịch vụ tài chính LSEG. Lợi nhuận ròng đạt 7 tỷ USD, tăng từ 4,5 tỷ USD năm ngoái.

Niềm tin tiêu dùng tại Mỹ gần đây yếu đi do lo ngại thuế nhập khẩu khiến lạm phát tăng tốc. Việc này ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều hãng bán lẻ. Tuy nhiên, việc kinh doanh của Walmart vẫn ổn định. Doanh số của các cửa hàng mở ít nhất một năm tại Mỹ tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần trong tất cả phân khúc khách hàng cũng tăng, đặc biệt là nhóm hộ gia đình thu nhập trung bình cao.

Walmart có khả năng chống chịu được nhờ tích trữ hàng hóa từ trước. Tuy nhiên, khi các sản phẩm này bán hết, lô hàng kế tiếp sẽ có giá cao hơn, CEO Walmart Doug McMillon cho biết. "Khi chúng tôi nhập hàng mới theo giá sau thuế nhập khẩu, chi phí sẽ tăng theo từng tuần", ông nói.

Ông cảnh báo thuế nhập khẩu đang tạo ra sức ép cho công ty. Tuy nhiên, Walmart cam kết giữ giá thấp "lâu nhất có thể".

Bên trong một siêu thị của Walmart ở Oceanside (California). Ảnh: Reuters

Millon cho rằng tác động từ thuế nhập khẩu đến nay chỉ diễn ra dần dần, nên thói quen của người tiêu dùng cũng không thay đổi lớn. Dù vậy, ông tiết lộ một số hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình đã dừng mua hàng hóa không thiết yếu, do giá tăng.

Hồi tháng 5, Walmart từng cảnh báo có thể phải tăng giá sản phẩm để bù đắp chi phí phát sinh từ thuế nhập khẩu mới vì "biên lợi nhuận ngành bán lẻ rất mỏng". Phát biểu này khiến Walmart bị Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích.

"Walmart nên ngừng đổ lỗi cho thuế nhập khẩu khiến giá cả tăng khắp chuỗi cung ứng. Năm ngoái, họ đã kiếm được hàng tỷ USD, cao hơn nhiều so với kỳ vọng", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 17/5, cho rằng Walmart nên "tự chịu chi phí thuế nhập khẩu" và "đừng thêm bất kỳ khoản nào với khách hàng".

Theo khảo sát công bố ngày 21/8 của S&P Global, chi phí đầu vào của các doanh nghiệp trong tháng 7 lên cao nhất 3 tháng. Nguyên nhân chủ yếu là thuế nhập khẩu. Giá sản phẩm và dịch vụ cũng cao nhất 3 năm, do các công ty chuyển thuế xuống cho người tiêu dùng. Tuần này, chuỗi bán lẻ Target cũng cảnh báo sức ép tăng chi phí từ thuế nhập khẩu.

Neil Saunders - nhà phân tích tại GlobalData Retail nhận định: "Giá trị đang lên ngôi. Đó là thông điệp chính từ Walmart. Xu hướng tiêu dùng và vĩ mô hiện vẫn có lợi cho họ".

Walmart còn hưởng lợi từ đẩy mạnh chiến lược bán hàng trực tuyến, khi ngày càng nhiều khách hàng chuộng giao tận nhà. Doanh thu mảng thương mại điện tử toàn cầu của hãng tăng 25% trong quý II. Walmart cho biết một phần ba số đơn hàng được giao trong vòng 3 giờ.

Dù vậy, cổ phiếu Walmart vẫn giảm 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ, do lợi nhuận thấp hơn dự báo của giới phân tích. Từ đầu năm, mã này đã tăng 36%.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)