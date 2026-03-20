WADA lùi quyết định, tránh đối đầu ông Trump trước World Cup

MỹCơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) hoãn xem xét quy định có thể dẫn tới việc cấm Tổng thống Donald Trump tham dự các sự kiện thể thao lớn, qua đó tạm tránh nguy cơ đối đầu Mỹ trước thềm World Cup 2026.

Ngày 18/3, WADA thông báo hoãn quyết định liên quan đến đề xuất cấm quan chức chính phủ tham dự các sự kiện thể thao quốc tế nếu quốc gia của họ không đóng góp ngân sách cho cơ quan phòng chống doping này.

Động thái trên được đưa ra sau cuộc họp của ban điều hành WADA, trong đó cơ quan cho biết sẽ xem xét quy định mới vào tháng 9, tức hai tháng sau khi World Cup kết thúc. Giải đấu năm nay do Mỹ đồng đăng cai cùng Canada và Mexico.

Nếu được thông qua vào cuối năm, quy định có thể có hiệu lực trước kỳ Thế vận hội Los Angeles 2028.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Cup vàng World Cup. Ảnh: AP

Mỹ chưa đóng góp tài chính cho WADA từ năm 2023. Nếu tình trạng này kéo dài, quy định mới có thể khiến Tổng thống Donald Trump cùng các nghị sĩ Mỹ rơi vào danh sách bị cấm tại các kỳ Thế vận hội tổ chức ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, vẫn có nghi vấn về khả năng WADA thực thi lệnh cấm với các quan chức cấp cao.

Tranh cãi giữa Mỹ và WADA không mang tính đảng phái rõ rệt, khi Washington đã dừng đóng góp trong cả hai giai đoạn, dưới thời ông Trump và người tiền nhiệm Joe Biden.

Trong hai năm 2024-2025, Mỹ đã giữ lại tổng cộng 7,3 triệu USD nhằm phản đối cách WADA xử lý vụ việc liên quan các VĐV bơi Trung Quốc cùng một số vấn đề khác.

Trước đó, người phát ngôn WADA James Fitzgerald cho biết quy định đề xuất sẽ không áp dụng hồi tố, đồng nghĩa các sự kiện như World Cup hay Olympic Los Angeles sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bản dự thảo mà hãng tin Mỹ AP tiếp cận không có nội dung này, và WADA chưa làm rõ thêm.

Sau cuộc họp, Tổng giám đốc WADA Olivier Niggli nhấn mạnh việc các chính phủ ngừng đóng góp với lý do chính trị hoặc tự nguyện là vấn đề đáng lo ngại.

"Bất ổn tài chính ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và sự phát triển của chương trình phòng chống doping toàn cầu. Cuối cùng, những người chịu tác động tiêu cực nhất là các VĐV trên toàn thế giới", ông nói.

WADA cho biết đã nghiên cứu vấn đề này từ năm 2020, thời điểm Mỹ bắt đầu đe dọa cắt giảm tài trợ, song khẳng định đề xuất không nhắm riêng vào Washington.

Năm 2024, đại diện Mỹ trong ban điều hành WADA khi đó là Rahul Gupta đã dẫn đầu nỗ lực phản đối đề xuất. Sau đó, Mỹ mất ghế trong cơ quan này. Đề xuất được đưa ra trở lại đầu năm nay và WADA cho rằng có thể thông qua "mà không chậm trễ không cần thiết".

Theo quy trình, mọi quyết định của ban điều hành cần được hội đồng sáng lập WADA phê chuẩn. Cuộc họp tiếp theo của cơ quan này dự kiến diễn ra vào tháng 11, dù có khả năng được triệu tập sớm hơn.

Hồng Duy (theo ESPN)