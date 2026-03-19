Wabash mở trung tâm phụ tùng, dịch vụ mới tại Phoenix

MỹTrung tâm phụ tùng mới của Wabash giúp các đội xe lạnh ở Tây Nam Mỹ tiếp cận dịch vụ sửa chữa, lắp đặt và nâng cấp phương tiện nhanh hơn.

Wabash vừa khai trương trung tâm Parts and Services mới tại Phoenix, nhằm mở rộng mạng lưới dịch vụ ở khu vực miền Tây và hỗ trợ các đội xe vận hành tại vùng Tây Nam nước Mỹ.

Đặt tại tuyến cao tốc Interstate 10, cơ sở mới giúp Wabash tiếp cận gần hơn với khách hàng và cung cấp các dịch vụ nâng cấp phương tiện theo yêu cầu. Tại đây, khách hàng có thể sử dụng giải pháp Ready-to-Mount - kết hợp các thân xe chở hàng khô và sàn xe được lắp ráp sẵn với các tùy chọn lắp đặt khác, qua đó rút ngắn thời gian bàn giao phương tiện từ vài tháng xuống còn vài tuần.

Các loại rơ-moóc và thân xe vận tải do Wabash sản xuất, phục vụ vận chuyển hàng hóa và hỗ trợ các giải pháp nâng cấp phương tiện cho đội xe logistics. Ảnh: Wabash

Trung tâm cũng cung cấp nhiều dịch vụ nâng cấp và sửa chữa khác như lắp kệ chứa hàng, giá nóc, bửng nâng hàng, hệ thống telematics và các thiết bị hỗ trợ vận hành. Những dịch vụ này giúp các doanh nghiệp nhanh chóng triển khai phương tiện sẵn sàng làm việc, bao gồm cả xe vận chuyển hàng lạnh, phù hợp với nhu cầu vận hành thực tế.

Ông Dave Hill, Phó chủ tịch phụ trách doanh thu định kỳ của Wabash, cho biết việc mở cơ sở mới tại Phoenix sẽ giúp công ty mở rộng phạm vi hoạt động tại miền Tây nước Mỹ và đưa dịch vụ đến gần hơn với khách hàng.

Theo ông, nhu cầu đối với các giải pháp Ready-to-Mount và dịch vụ nâng cấp phương tiện đang tăng mạnh, với khối lượng nâng cấp dự kiến trong năm 2025 gần gấp đôi so với năm trước. Việc mở rộng hiện diện tại Phoenix sẽ giúp Wabash đáp ứng nhu cầu này tốt hơn, đồng thời mang lại thời gian giao xe nhanh hơn, tăng thời gian hoạt động của phương tiện và đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho khách hàng.

Wabash là doanh nghiệp Mỹ chuyên cung cấp các giải pháp chuỗi cung ứng cho ngành vận tải, logistics và hạ tầng. Công ty phát triển các sản phẩm và dịch vụ từ thiết bị vận tải, thân xe chuyên dụng đến các giải pháp nâng cấp và bảo trì phương tiện nhằm tối ưu hiệu quả vận hành cho doanh nghiệp.

Như Ý (Theo FleetOwner)