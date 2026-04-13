W Business Center ra mắt mô hình văn phòng mới tại Phú Mỹ Hưng Tower

W Business Center giới thiệu mô hình W Signature tại tòa nhà Phú Mỹ Hưng Tower, phường Tân Mỹ, TP HCM, bổ sung thêm lựa chọn văn phòng linh hoạt ở khu Nam.

Dự án tiếp nối các mô hình trước đó như W Building và W Pasteur, thể hiện định hướng mở rộng theo chiều sâu của doanh nghiệp. Thay vì gia tăng số lượng địa điểm, đơn vị này tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp có yêu cầu cao về không gian làm việc và dịch vụ đi kèm.

Lễ khai trương diễn ra tại tầng 5 của tòa nhà với sự tham gia của đối tác và khách hàng. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới, đồng thời tạo điều kiện kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

Nghi thức cắt băng khánh thành đánh dấu sự hợp tác giữa W Signature và đối tác Phú Mỹ Hưng. Ảnh: W Business Center

Một trong những điểm nhấn của W Signature là việc áp dụng tiêu chuẩn Well Coworking Rating - chứng nhận quốc tế đánh giá môi trường làm việc dựa trên các yếu tố như chất lượng không khí, ánh sáng, vật liệu và tiện nghi. Mô hình này hướng đến cải thiện trải nghiệm, sức khỏe và mức độ hài lòng của người sử dụng.

Ngoài ra, không gian được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại, sử dụng nội thất nhập khẩu từ Italy và Hàn Quốc, kết hợp các yếu tố công thái học nhằm tối ưu hiệu suất làm việc.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, CEO - W Business Center (đứng) giới thiệu những giá trị khác biệt của mô hình W Signature trong lễ ra mắt. Ảnh: W Business Center

Dự án phát triển theo mô hình "all-in-one", tích hợp nhiều tiện ích trong cùng một không gian. Trong đó, khu President Suite được thiết kế riêng biệt, hướng đến nhóm khách hàng cần không gian riêng tư với tiêu chuẩn cao hơn.

Phối cảnh không gian bên trong tại W Signature. Ảnh: W Business Center

W Signature đặt tại Phú Mỹ Hưng Tower, tòa nhà văn phòng nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng - khu vực có hạ tầng đồng bộ và tập trung nhiều doanh nghiệp. Tòa nhà đạt chứng nhận Leed Gold, đồng thời kết nối trực tiếp với Crescent Mall, tạo điều kiện tích hợp giữa làm việc, tiếp khách và giải trí.

Theo đại diện doanh nghiệp, trong bối cảnh nhu cầu văn phòng linh hoạt chất lượng cao gia tăng, trong đó có khu Nam TP HCM, các mô hình coworking cao cấp được dự báo tiếp tục mở rộng để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe.

Song Anh