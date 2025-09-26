Vy Oanh: 'Chồng trông con cho tôi đi hát'

Vy Oanh nói bạn đời san sẻ, chăm sóc con để cô có thể trở lại làng nhạc, giữ niềm đam mê ca hát.

Ca sĩ ra mắt CD Ảo ảnh tại TP HCM tối 25/9. Cô thể hiện ca khúc Đông đến đây rồi, em về bên ai, Sống đơn giản thôi nằm trong album. Trên sân khấu, Vy Oanh nhắc đến bạn đời - doanh nhân Lê Thiện - và nói lời cảm hơn khi luôn là hậu phương sát cánh bên cô trong mọi việc.

Vy Oanh hát "Sống đơn giản thôi" Vy Oanh hát "Sống đơn giản thôi". Video: Hoàng Dung

Một năm nay, ca sĩ trở lại nhận show biểu diễn trong và ngoài nước. Cô cũng bận rộn chuẩn bị dự án âm nhạc mới. "Nhờ có chồng, tôi mới yên tâm tập trung làm nghề, đầu tư cho âm nhạc. Tôi sẽ đi hát đến khi nào còn có người nghe", ca sĩ nói.

Giọng ca 8x cho biết hài lòng với cuộc sống, không quá đặt nặng chuyện "cơm áo gạo tiền" vì có thu nhập ổn định nhờ công việc kinh doanh riêng. Khi cần khoản tiền lớn, chồng sẵn sàng hỗ trợ cô.

Ông xã Vy Oanh - doanh nhân Lê Thiện (trái) dự buổi ra mắt album của vợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vy Oanh có thời gian ngừng biểu diễn để lo cho gia đình nhỏ. Ca sĩ nói khi khó khăn nhất, tình yêu âm nhạc trong cô vẫn đong đầy. Nhiều bạn bè khuyên cô nên lui về chăm sóc gia đình vì nỗ lực làm việc đến đâu cũng khó có đột phá. Tuy nhiên, ca sĩ vẫn chọn đi hát. "Với tôi, mỗi ngày trôi qua chỉ cần hoàn thiện và chân thật hơn với chính mình, không cần chạy đua với ai khác", ca sĩ cho biết.

Vy Oanh và cùng êkíp mất hơn một năm hoàn thành album Ảo ảnh và quay MV. Cô tham gia vào các khâu biên tập, kịch bản, sản xuất.

MV "Mùa đông đến đây rồi, em về bên ai" MV "Đông đến đây rồi, em về bên ai" - Vy Oanh, phát tối 25/9. Video: Nhân vật cung cấp

Vy Oanh, 40 tuổi, quê ở Bình Thuận (Lâm Đồng mới), từng học Nhạc viện TP HCM. Cô có chất giọng ngọt ngào với các bản hit như Đồng xanh, Fly, Để cho em khóc. Ngoài đi hát, cô mở kênh YouTube dành cho thiếu nhi cũng như kinh doanh lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp. Chồng cô làm trong lĩnh vực hàng hải, cả hai có ba người con.

Hoàng Dung