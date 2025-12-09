Vứt xe đẩy chứa thi thể phụ nữ ở giữa đường tại Brazil

Hung thủ Cicatriz, 33 tuổi, vận chuyển một thi thể phụ nữ bằng xe đẩy siêu thị trên đường phố Sao Paulo, khi bị bắt gặp đã vứt xe, bỏ trốn.

Theo dữ liệu video từ camera giám sát, một người đàn ông đẩy xe hàng siêu thị xuống con phố ngoại ô ở Sao Paulo vào lúc 2h ngày 2/12 tại khu dân cư Vila Formosa. Ban đầu, người này trông có vẻ bình tĩnh, cho đến khi nhận ra phía trước có người đang theo dõi. Anh ta vội vã vứt bỏ chiếc xe đẩy ở bên đường và chạy ngược trở lại.

Nghi phạm giết người vận chuyển thi thể bằng xe đẩy siêu thị trên phố. Video: Newsflash

Nhân chứng - một giáo viên 39 tuổi đã tự canh gác đường phố vào buổi tối hôm đó sau khi hai chiếc xe đạp trong nhà bị trộm, nói nghi một người vô gia cư ở địa phương có biệt danh Cicatriz (nghĩa là "Sẹo" do có vết sẹo trên mặt) đã ăn cắp đồ nên rình trong ôtô để theo dõi.

Khi thấy người đàn ông với chiếc xe đẩy siêu thị, anh cho rằng kẻ này đang vận chuyển phụ tùng xe đạp dự phòng. Tuy nhiên, khi tới kiểm tra, thay vì thấy các bộ phận xe đạp, nam giáo viên phát hiện thi thể một phụ nữ được bọc trong bao tải, túi nylon và ga trải giường. Nạn nhân bị trói và nhét vào xe đẩy.

Cảnh sát xác định nạn nhân là Angelica Alves Camargo, 43 tuổi, thông qua xét nghiệm dấu vân tay.

Theo giám định viên, thi thể không có dấu hiệu tổn thương bên ngoài rõ ràng. Cảnh sát đang chờ kết quả từ báo cáo pháp y đầy đủ để xác định nguyên nhân tử vong.

Cảnh sát cũng đã xác định Cicatriz, 33 tuổi, tên thật là Erick Pereira dos Santos, chính là người đàn ông trong video. Trước khi bị camera giám sát ghi lại cảnh vứt xe đẩy chứa thi thể, Erick đã uống hai cốc bia tại một quán bar địa phương rồi bỏ chạy mà không trả tiền. Cảnh sát đã thu túi đeo hông chứa một chiếc tẩu và bật lửa do anh ta bỏ lại để làm bằng chứng.

Gia đình nạn nhân không tin cô có bất kỳ mối quan hệ nào với nghi phạm, dù hàng xóm báo cáo nhìn thấy họ đi cùng nhau vài ngày trước khi cô biến mất.

Cảnh sát cho biết Erick có tiền án và cáo buộc anh ta liên quan đến nhiều vụ án trước đó, bao gồm hành vi bạo lực với phụ nữ.

Các điều tra viên ghi nhận vụ án này là một vụ giết người. Thẩm phán đã ban lệnh bắt Erick, lưu ý mức độ nguy hiểm cao.

Erick đang bị truy lùng.

