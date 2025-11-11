Vứt ma túy xuống bồn cầu khi bị khám nhà

Nguyễn Việt Nga, 18 tuổi cùng bạn trai 42 tuổi bán ma túy, khi bị khám nhà đã chốt cửa, ném "hàng" xuống bồn cầu tiêu hủy nhưng cảnh sát vẫn thu được tang vật trong ống thoát nước.

Ngày 11/11, bị cáo Nga, trú phường Khương Đình và bạn trai, Nguyễn Tuấn Nghĩa, 42 tuổi, trú phường Ngọc Hà và Đào Xuân Hoàng, 23 tuổi bị TAND Hà Nội tuyên mỗi người 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nghĩa có 2 tiền án chưa được xóa đều về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Nga từng bị TAND quận Long Biên phạt 8 tháng án treo 16 tháng thử thách về tội Môi giới mại dâm hồi tháng 9/2024. Ba tháng sau bản án này, Nga tiếp tục dính vào vụ án ma túy hiện tại.

Từ tháng 7/2024, Nghĩa và Nga sinh sống như vợ chồng. Tháng 10 cùng năm Hoàng về ở chung nhà. Nghĩa khai mua 60 triệu đồng các loại ma túy qua Telegam của một người ở Campuchia. Ma túy được vận chuyển đến nhà. Nghĩa không biết người bán và người giao là ai.

Hoàng cùng tham gia mua bán ma túy, nhận tiền công 200.000-500.000 đồng mỗi đơn hàng giao cho khách.

Khoảng 13h30 ngày 17/12/2024, Nga có khách ở Cầu Giấy đặt mua 10 viên thuốc lắc, 3 chỉ Ketamine, tổng 8,2 triệu đồng nên gọi điện báo cho bạn trai. Nhận hàng từ Nghĩa, Hoàng đi giao và giữa đường bị Công an Hà Nội bắt quả tang.

Trong quá trình bị khám nhà, Nga chốt cửa trong phòng, mang ma túy tiêu hủy trong bồn cầu nhà vệ sinh.

Lực lượng công an đã mở cửa, thu tại đường ống thoát nước 18 túi chất bột và viên nén.

Tổng số ma túy 3 người bị cáo buộc mua bán hơn 200 g.

Hải Thư