VUS vinh danh 2.400 giáo viên, trợ giảng qua nền tảng thực tế ảo

VUS là hệ thống đào tạo Anh ngữ và ngoại khóa hàng đầu Việt Nam, đồng hành cùng những đối tác chiến lược gồm: The City University of New York (CUNY) - Đại học công lập lớn thứ ba Mỹ; Là trung tâm khảo thí ủy quyền của Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge; Đối tác đăng ký thi IELTS hạng mức kim cương của Hội đồng Anh British Council; Là hệ thống có 43 trung tâm đạt chuẩn chất lượng đào tạo quốc tế, chứng nhận bởi NEAS năm 2021 - trung tâm độc lập kiểm định chất lượng giảng dạy của các Hệ thống Anh ngữ trên thế giới.