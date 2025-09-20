VUS nhận 'cú đúp' tại giải thưởng công nghệ châu Á

Dự án Ovi IELTS từ VUS được vinh danh "Giải pháp công nghệ xuất sắc châu Á" và "Ứng dụng di động" tại giải thưởng công nghệ châu Á, ngày 18/9.

Giải thưởng do tạp chí Asian Business Review tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh các sáng kiến công nghệ xuất sắc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cụ thể, ở hạng mục "Ứng dụng di dộng", VUS được vinh danh với dự án hệ sinh thái ứng dụng Ovi Students và Parents Apps. Bộ ứng dụng ra mắt ngày 1/4/2024.

Ovi Students, gồm hai cấp độ Kids (6-11 tuổi) và Teens (11-15 tuổi). Ovi Kids giúp trẻ tiếp cận tiếng Anh qua hình thức game hóa, với bối cảnh câu chuyện "Vương quốc trên mây" cùng các nhân vật sinh động. Nội dung được xây dựng gắn kết với bài học trên lớp dưới hình thức trò chơi và nhiệm vụ tương tác giúp trẻ hứng thú, duy trì động lực rèn luyện tiếng Anh.

Với Ovi Teens, ứng dụng tập trung vào cá nhân hóa hành trình học và hỗ trợ học viên ôn luyện các kỹ năng dưới hình thức thử thách dành riêng cho độ tuổi thiếu niên. Hệ thống nhiệm vụ tuần, phần thưởng và bảng xếp hạng duy trì động lực, trong khi nội dung luyện tập học thuật hơn và nâng dần theo mức độ khó, tạo nền tảng vững chắc để chinh phục các kỳ thi quốc tế.

Dữ liệu ghi nhận tỷ lệ sử dụng ứng dụng thường xuyên (Stickiness Ratio) ổn định ở mức 62-65% trên Ovi Kids và Ovi Teens. Ngoài ra, dữ liệu nội bộ còn ghi nhận trong năm học 2024-2025, học viên Super Kids hoàn thành trên 75% luyện tập trên Ovi Kids có điểm cuối khóa cao hơn gần 3,5 điểm so với nhóm luyện dưới 25%. Với Young Leaders, mức chênh lệch lên đến 7 điểm. Sự cải thiện nổi bật tập trung ở các kỹ năng Từ vựng, Viết và Ngữ pháp, thể hiện hiệu quả thiết thực mà Ovi mang lại trong việc nâng cao kết quả học tập.

Bà Lê Quang Thục Quỳnh, Tổng giám đốc VUS nhận giải thưởng dành cho hệ sinh thái ứng dụng Ovi. Ảnh: VUS

Thiết kế dành riêng cho cha mẹ, Ovi Parents được tích hợp báo cáo điểm số, bài tập, chứng chỉ, hình ảnh lớp học và tình hình chuyên cần theo thời gian thực. Chỉ với một tài khoản, phụ huynh có thể quản lý nhiều hồ sơ học tập, biến việc học tiếng Anh thành một hành trình đồng hành đầy niềm vui của cả gia đình.

Ở hạng mục "Phần mềm công nghệ giáo dục", VUS được vinh danh với dự án Ovi IELTS, nền tảng luyện thi IELTS.

Ứng dụng tích hợp hơn 20.000 hoạt động học tập phân hóa theo trình độ, cho phép học viên rèn luyện đủ bốn kỹ năng với thống kê tiến độ theo thời gian thực, phản hồi tự động và lộ trình học tập cá nhân hóa. Đặc biệt, tính năng Phòng thi ảo mô phỏng kỳ thi thật giúp học viên làm quen quy trình, rèn luyện tâm lý vững vàng, đồng thời được hỗ trợ bởi AI Scoring Assistant trong Speaking và Writing, mang lại kết quả có tính chính xác cao, gần sát với band điểm thực tế.

Giao diện ứng dụng Ovi IELTS. Ảnh: VUS

Không chỉ là công cụ ôn luyện, Ovi IELTS còn tạo dựng một môi trường học tập giàu kết nối và động lực, với các tính năng như "Class messenger" và "Home-school connection", giúp gắn kết học viên - giáo viên - phụ huynh, mang đến trải nghiệm luyện thi toàn diện và hiệu quả.

Bà Lê Quang Thục Quỳnh, Tổng giám đốc hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ cho biết, giải thưởng này là sự ghi nhận vai trò của VUS trong việc phát triển hệ sinh thái ứng dụng học tập, mang đến cho học viên trải nghiệm xuyên suốt. Nền tảng đồng thời trao cho phụ huynh một nền tảng hiệu quả để kết nối và đồng hành cùng con trong suốt hành trình học tập.

Bà Lê Quang Thục Quỳnh, Tổng giám đốc VUS chia sẻ về định hướng đầu tư. Ảnh: VUS

"Việc học tiếng Anh nên là một hành trình vui vẻ, truyền cảm hứng và có tính gắn kết cao. Thông qua đầu tư vào các đổi mới EdTech như hệ sinh thái Ovi, VUS kiến tạo những cách thức mới trong kết nối lớp học với nền tảng số, gia tăng kết nối", bà Quỳnh nói.

VUS đồng thời bày tỏ kỳ vọng góp phần vào tầm nhìn rộng lớn hơn của Việt Nam, đưa tiếng Anh phổ biến và dễ tiếp cận hơn.

Thái Anh