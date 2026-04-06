VUS đạt chứng nhận Trung tâm đào tạo vàng từ Cambridge

VUS có 6 năm liên tiếp được Nhà xuất bản & Hội đồng khảo thí Đại học Cambridge chứng nhận Trung tâm đào tạo Vàng (Gold Preparation Center).

Chứng nhận được trao cho hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) trong buổi lễ vinh danh các học viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ngày 5/4.

Ông Nguyễn Khắc Dũng - Giám đốc Dịch vụ Khách hàng khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar của Nhà xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge (Cambridge University Press & Assessment) cho biết việc duy trì thành tích Gold Preparation Centre 6 năm liên tiếp là không chỉ khẳng định năng lực của VUS, mà còn minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai bên. Cột mốc này tiếp tục củng cố cam kết của hệ thống trong việc duy trì chất lượng giảng dạy, tạo bệ phóng cho hàng triệu học sinh.

Ông Nguyễn Khắc Dũng (bên phải) đại diện Cambridge trao chứng nhận Trung tâm đào tạo Vàng cho đại diện VUS. Ảnh: VUS

Đối với học sinh, chứng chỉ Cambridge có ý nghĩa quan trọng, chứng minh các em đạt tiêu chuẩn quốc tế, được tất cả các tổ chức, trường học và trường đại học trong và ngoài nước Việt Nam công nhận.

"Việc VUS duy trì các tiêu chuẩn về chất lượng chuyên môn và năng lực giảng dạy để giữ vững danh hiệu Trung tâm Vàng 6 năm liên tiếp là một thành tựu vô cùng ấn tượng", ông Dũng nói thêm

Ông Steven Happel - Quản lý Chuyên môn cấp cao VUS cho biết thành tựu này là kết quả của quá trình nỗ lực để mang đến môi trường giáo dục chuẩn quốc tế.

Ông Steven Happel - Quản lý Chuyên môn cấp cao đại diện VUS phát biểu tại buổi lễ vinh danh các học viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Ảnh: VUS

Cũng trong ngày 5/4, VUS vinh danh 2.705 học viên xuất sắc chinh phục các chứng chỉ Anh ngữ quốc tế Cambridge. Lễ trao chứng chỉ không chỉ tôn vinh nỗ lực học tập bền bỉ của các em, mà còn là dịp để gia đình và nhà trường cùng nhìn lại hành trình trưởng thành của các học viên.

Không khí tại buổi lễ phát chứng chỉ. Ảnh: VUS

Chị Thu Trang (TP HCM), phụ huynh một học viên đang theo học học tại VUS Nguyễn Thị Minh Khai cho biết chị tự hào khi thấy con đã hoàn thành và nhận chứng chỉ Cambridge. "Hành trình học tiếng Anh của con đôi lúc cũng khó khăn, nhưng nhờ sự tận tình và phương pháp giảng dạy đa dạng của các thầy cô tại VUS, con không chỉ tiến bộ về mặt ngôn ngữ mà còn dạn dĩ, tự tin hơn rất nhiều", chị Trang nói.

Trong tháng 4, VUS sẽ tiếp tục tổ chức các chuỗi sự kiện vinh danh hàng nghìn học viên khác trên toàn hệ thống, hiện thực hóa sứ mệnh đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam tự tin hội nhập toàn cầu.

Yên Chi