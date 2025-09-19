VUS đạt chứng nhận 'Đối tác tiên phong số hóa nội dung học'

VUS được NGL trao chứng nhận "Đối tác tiên phong trong việc số hóa nội dung học" nhờ ứng dụng công nghệ giáo dục và học liệu độc quyền vào giảng dạy, ngày 14/9.

Theo đại diện Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS), đơn vị hợp tác National Geographic Learning (NGL) từ năm 2021, nhằm biên soạn giáo trình Look dành riêng cho học viên Super Kids (6-11 tuổi). Bộ giáo trình được điều chỉnh phù hợp với trẻ em Việt Nam, giúp làm quen dạng đề thi Cambridge nhưng vẫn giữ tinh thần "học qua khám phá" đặc trưng của NGL. Bài học kết hợp hình ảnh chân thực, video, câu chuyện đời sống để trẻ phát triển ngôn ngữ song song mở rộng tri thức khoa học, văn hóa và xã hội.

Ông Steven Happel, Quản lý học thuật cấp cao VUS (phải) nhận chứng nhận và cúp đến từ đại diện National Geographic Learning. Ảnh: VUS

Bên cạnh giáo trình, VUS phát triển hệ sinh thái Ovi App, nền tảng số hóa độc quyền cho học viên mọi lứa tuổi. Nội dung xây dựng từ giáo trình Look của VUS, chuyển thể thành các trò chơi, thử thách và hoạt động tương tác. Nhờ phương pháp "game hóa", học viên không chỉ ôn luyện 4 kỹ năng tiếng Anh mà còn rèn tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng tự học. Trải nghiệm thành tựu sau mỗi thử thách giúp duy trì động lực và niềm yêu thích tiếng Anh lâu dài.

Theo nghiên cứu mới nhất của National Training Laboratory, tỷ lệ ghi nhớ khi học qua video đạt 65%, infographic 70%, quiz tương tác 75% và mô phỏng 80%. NGL cũng khẳng định, hình ảnh chân thực và video khám phá là yếu tố quan trọng khơi gợi sự tò mò, từ đó thúc đẩy học tập, giúp nhớ lâu.

Ông Justin Kaley, Giám đốc Marketing vùng của NGL nhận định, VUS đã tiên phong ứng dụng công nghệ giáo dục hiện đại, đưa nhiều câu chuyện thực tiễn vào lớp. Từ đó, từng học viên được cá nhân hóa nội dung học, mang lại hiệu quả.

Cùng ngày 14/9, VUS trao chứng chỉ Cambridge và IELTS cho 1.730 học viên, nâng tổng số học viên đạt chứng chỉ quốc tế lên 209.701. "Chứng nhận này giúp chúng tôi có thêm động lực đổi mới phương pháp giảng dạy và mở rộng cơ hội tiếp cận nền giáo dục Anh ngữ chuẩn quốc tế cho thế hệ trẻ Việt Nam", đại diện VUS chia sẻ.

VUS vinh danh và phát chứng chỉ quốc tế cho 1.730 học viên tại buổi lễ ngày 14/9. Ảnh: VUS

National Geographic Learning là đối tác quốc tế thứ ba trao chứng nhận cho công tác giảng dạy Anh ngữ của hệ thống VUS. Vào tháng 2, đơn vị được Nhà xuất bản và Hội đồng khảo thí Đại học Cambridge trao chứng nhận Trung tâm đào tạo vàng (Gold Preparation Centre). Vào tháng 6, hệ thống tiếp tục được Hội đồng Anh (British Council) vinh danh là Đối tác hạng platinum 3 năm liên tiếp (2023-2025).

Thái Anh