Vượt suối, tắm thác trong rừng già Bình Định

Thác nằm sâu trong khu rừng của xã An Toàn, huyện miền núi An Lão, hai bên thác có những vách đá xếp đều nhìn như phím đàn piano.

Đi tìm thác bí ẩn trong rừng già Bình Định

Đường đến thác hầu như chưa có du khách mà chủ yếu là dân địa phương đi rừng mới biết. Từ làng An Toàn 1, xã An Toàn, huyện An Lão, phải trekking khoảng 6 km xuyên rừng già, đi qua nhiều cây cổ thụ lớn, dương sỉ phủ rậm rạp... men theo đường mòn nhỏ và suối. Du khách không nên tự ý đi, mà cần có người dẫn đường hoặc kinh nghiệm trekking.

Nằm cách TP Quy Nhơn hơn 110 km về phía Tây Bắc, huyện An Lão là vùng đất có bản sắc văn hóa đậm đà của ba dân tộc Kinh, Hrê và Bana. Điểm nhấn du lịch ở đây là khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn rộng trên 22.000 ha, với hơn 11.700 ha rừng nguyên sinh đa dạng, cùng 300 loài động vật, 547 loài thực vật.

Video: Trần Văn Bé