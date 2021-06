Vượt sông từ Campuchia vào An Giang cùng thùng ma tuý

Người đàn ông chạy xuồng máy chở thùng 20 bánh ma tuý, vượt sông Bình Di vào địa bàn tỉnh An Giang, bị phát hiện đã nhảy xuống nước bơi về Campuchia.

Ngày 24/6, kết quả giám định 20 gói chất rắn màu trắng, nặng hơn 7 kg do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình bắt giữ là ma túy.

Số ma tuý bị thu giữ. Ảnh: An Phú.

Trước đó, tối 15/6, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng An Giang) cùng Công an huyện An Phú tuần tra tại xã biên giới Khánh An, phát hiện người khoảng 30 tuổi chạy xuồng máy trên sông Bình Di (rộng khoảng 100 m) từ phía Campuchia sang.

Nghi vấn đây là trường hợp nhập cảnh trái phép, lực lượng chức năng kiểm tra. Người này lập tức quăng thùng hàng trên xuồng xuống sông, bơi về Campuchia.

Trong thùng hàng vớt được, tổ công tác tìm thấy bọc nylon màu trắng, quấn băng keo, bên trong chứa 20 gói bột trắng được ép thành khối hình chữ nhật. Tang vật được niêm phong, đưa đi giám định.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã gửi công văn đề nghị Công an tỉnh Kandal (Campuchia) phối hợp bắt giữ và bàn giao nghi phạm. Văn bản phản hồi của cảnh sát nước bạn cho biết đã bắt 2 người vận chuyển ma tuý, trong đó có Lý Tấn (30 tuổi, ngụ huyện An Phú, An Giang).

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã khởi tố vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy, bàn giao cho Công an tỉnh An Giang điều tra.

An Phú